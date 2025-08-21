Party Foundation Day Sanjay Nishad with SBSP Apna Dal S RLD demanded Reservation for Community निषाद पार्टी स्थापना दिवस पर ऐलान मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिला तो घेरेंगे विधानसभा; साथ आए सुभासपा, अपना दल (एस), रालोद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बुधवार को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन और 10वें स्थापना दिवस के दौरान केंद्रीय मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने एक बार फिर मल्लाहों के आरक्षण का मुद्दा उठाया।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 21 Aug 2025 02:17 PM
बुधवार को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन और 10वें स्थापना दिवस के दौरान केंद्रीय मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद, उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य एक साथ एक मंच पर दिखे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे मछुआरा समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन किया। मंच पर निषाद पार्टी के साथ सुभासपा, रालोद और अपना दल-(एस) के नेता एक जुट दिखे।

कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ. संजय कुमार निषाद ने एक बार फिर मल्लाहों के आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि संकल्प और एकता का प्रतीक है। दस साल पहले जब निषाद पार्टी की नींव रखी गई थी, तब समाज की आवाज उठाना कठिन था। लेकिन आज यह पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में मछुआरे, बिंद, केवट, मल्लाह, कुंवर, गोंड, कश्यप और अन्य मेहनतकश समाजों की मज़बूत आवाज़ बन चुकी है। हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण और संवैधानिक अधिकार है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक समाज को उसका हक़ नहीं मिल जाता। चाहे जितना समय लगे, आरक्षण मिलेगा ही।

संजय निषाद ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर निषाद समाज दिल्ली पहुंच सकता है तो लखनऊ विधानसभा का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही संजय निषाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की भी औपचारिक घोषणा की। अन्य दलों, सुभासपा, रालोद और अपना दल-(एस) ने भी निषाद पार्टी का समर्थन देते हुए मछुआ आरक्षण की मांग उठाई।

Sanjay Nishad Up News UP Top News
