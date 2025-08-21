निषाद पार्टी स्थापना दिवस पर ऐलान मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिला तो घेरेंगे विधानसभा; साथ आए सुभासपा, अपना दल (एस), रालोद

बुधवार को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन और 10वें स्थापना दिवस के दौरान केंद्रीय मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने एक बार फिर मल्लाहों के आरक्षण का मुद्दा उठाया।

बुधवार को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन और 10वें स्थापना दिवस के दौरान केंद्रीय मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद, उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य एक साथ एक मंच पर दिखे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे मछुआरा समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन किया। मंच पर निषाद पार्टी के साथ सुभासपा, रालोद और अपना दल-(एस) के नेता एक जुट दिखे।

कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ. संजय कुमार निषाद ने एक बार फिर मल्लाहों के आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि संकल्प और एकता का प्रतीक है। दस साल पहले जब निषाद पार्टी की नींव रखी गई थी, तब समाज की आवाज उठाना कठिन था। लेकिन आज यह पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में मछुआरे, बिंद, केवट, मल्लाह, कुंवर, गोंड, कश्यप और अन्य मेहनतकश समाजों की मज़बूत आवाज़ बन चुकी है। हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण और संवैधानिक अधिकार है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक समाज को उसका हक़ नहीं मिल जाता। चाहे जितना समय लगे, आरक्षण मिलेगा ही।