Hindi NewsUP Newspartner murdered woman over transaction dispute and buried her her body was found 10 days later in bareilly
लेनदेन को लेकर पार्टनर ने हत्या कर युवती को दफनाया, CCTV से खुला भेद, 10 दिन बाद मिला शव

संक्षेप:

बरेली में लेनदेन के विवाद को लेकर पार्टनर ने इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली युवती को हत्या करके शव जंगल में दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा है।

Jan 23, 2026 02:41 pm ISTDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
यूपी के बरेली में लेनदेन के विवाद को लेकर पार्टनर ने इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली युवती को हत्या करके शव जंगल में दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा है। थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर निवासी पूजा 12 जनवरी की दोपहर घर से निकली थी। वह शादी जैसे विभिन्न समारोह में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जिसमें रिठौरा का युवक भी पार्टनर था। किसी भी आयोजन में पूजा इसी युवक की गाड़ी से आती जाती थी। 12 जनवरी की दोपहर पूजा इसी युवक से हिसाब करने घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस से शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो सामने आया कि पूजा अपने रिठौरा निवासी पार्टनर के साथ गई थी और घटना वाले दिन वे दोनों रामगंगानगर क्षेत्र में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध पार्टनर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली।

कई घंटे कार में लेकर घूमता रहा शव

आरोपी ने बताया कि 12 जनवरी को दोनों ने साथ में बीयर पी थी। इसी दौरान लेनदेन को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर पूजा की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद कई घंटे तक शव को कार में लेकर घूमता रहा। रात होने पर रिठौरा में अपने घर से करीब डेढ़ किमी की दूरी पर जंगल में जमीन खोदकर दफना दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया।

फॉरेंसिक टीम ने की मौके पर जांच

गुरुवार देर रात आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से पूजा का शव बरामद किया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या में प्रयुक्त सामान और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वहीं, मृतका की स्कूटी की बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
