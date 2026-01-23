लेनदेन को लेकर पार्टनर ने हत्या कर युवती को दफनाया, CCTV से खुला भेद, 10 दिन बाद मिला शव

यूपी के बरेली में लेनदेन के विवाद को लेकर पार्टनर ने इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली युवती को हत्या करके शव जंगल में दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा है। थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर निवासी पूजा 12 जनवरी की दोपहर घर से निकली थी। वह शादी जैसे विभिन्न समारोह में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जिसमें रिठौरा का युवक भी पार्टनर था। किसी भी आयोजन में पूजा इसी युवक की गाड़ी से आती जाती थी। 12 जनवरी की दोपहर पूजा इसी युवक से हिसाब करने घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस से शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो सामने आया कि पूजा अपने रिठौरा निवासी पार्टनर के साथ गई थी और घटना वाले दिन वे दोनों रामगंगानगर क्षेत्र में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध पार्टनर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली।