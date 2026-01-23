लेनदेन को लेकर पार्टनर ने हत्या कर युवती को दफनाया, CCTV से खुला भेद, 10 दिन बाद मिला शव
बरेली में लेनदेन के विवाद को लेकर पार्टनर ने इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली युवती को हत्या करके शव जंगल में दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा है।
यूपी के बरेली में लेनदेन के विवाद को लेकर पार्टनर ने इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली युवती को हत्या करके शव जंगल में दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा है। थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर निवासी पूजा 12 जनवरी की दोपहर घर से निकली थी। वह शादी जैसे विभिन्न समारोह में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जिसमें रिठौरा का युवक भी पार्टनर था। किसी भी आयोजन में पूजा इसी युवक की गाड़ी से आती जाती थी। 12 जनवरी की दोपहर पूजा इसी युवक से हिसाब करने घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस से शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो सामने आया कि पूजा अपने रिठौरा निवासी पार्टनर के साथ गई थी और घटना वाले दिन वे दोनों रामगंगानगर क्षेत्र में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध पार्टनर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली।
कई घंटे कार में लेकर घूमता रहा शव
आरोपी ने बताया कि 12 जनवरी को दोनों ने साथ में बीयर पी थी। इसी दौरान लेनदेन को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर पूजा की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद कई घंटे तक शव को कार में लेकर घूमता रहा। रात होने पर रिठौरा में अपने घर से करीब डेढ़ किमी की दूरी पर जंगल में जमीन खोदकर दफना दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया।
फॉरेंसिक टीम ने की मौके पर जांच
गुरुवार देर रात आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से पूजा का शव बरामद किया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या में प्रयुक्त सामान और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वहीं, मृतका की स्कूटी की बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं।