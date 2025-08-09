विभाजन की त्रासदी को याद करेगा यूपी, 14 अगस्त को सभी जिलों में विभीषिका स्मृति दिवस

यूपी के सभी 75 जिलों में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाया जाएगा। इस दौरान अनेक आयोजन भी होंगे। संस्कृति विभाग की देखरेख में होने वाले आयोजनों में अनेक सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।

भारत के विभाजन के दौर में अपने परिवारीजन के प्राण न्योछावर करने वालों की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। इस साल भी राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में विभाजन विभीषिका के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को आमंत्रित करने के साथ ही त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सरकार ने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया है कि इसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सिंधी सभा, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी, सनातनी पंजाबी महासभा समेत अनेक सामाजिक व गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए।