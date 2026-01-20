कम से कम 100 दिन चले संसद और विधानमंडल; पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बीच मायावती की मांग

Hindustan Hindi News
Parliament and legislatures should run for at least 100 days Mayawati demand
लखनऊ में चल रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के घटते समय पर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि संसद और विधानमंडलों के सत्र साल में कम से कम 100 दिन नियमित और शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाएं।

Jan 20, 2026 02:14 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के घटते समय पर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए संसद और विधानमंडलों के सत्र साल में कम से कम 100 दिन नियमित और शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाएं।

पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ‘देश में संसद व राज्य विधानमंडलों के सत्र के घटते समय के साथ-साथ हर बार इनके भारी हंगामेदार एवं स्थगन आदि से इनकी जन उपयोगिता का घटता प्रभाव अक्सर गंभीर चिंता का विषय रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों चल रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के तीन-दिवसीय सम्मेलन के दौरान विधानमंडलों की कार्यवाही के लगातार घटते समय पर चिन्ता व्यक्त किया जाना उचित, सामयिक व सराहनीय, जिसपर सरकार और विपक्ष दोनों को अति-गंभीर होकर इस पर अमल भी ज़रूर करना चाहिये।’

मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘भारतीय संसद व राज्यों के विधानमंडल यहां देश की संवैधानिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था के अहम स्तंभ हैं तथा सरकार/कार्यपालिका को देश व जनहित के प्रति उत्तरदायित्व बनाये रखने का एक सशक्त माध्यम है। संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही साल में कम-से-कम 100 दिन के कैलेंडर तथा सही नियमों के हिसाब से शान्ति-व्यवस्था के साथ चले, यह बहुत ज़रूरी है।’

सदन कम चलने से नहीं हो पाती मुद्दों पर बहस: माता प्रसाद

उधर, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी सदन की कार्यवाही कम समय चलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सदन का समय घटने से जरूरी मुद्दों पर उचित बहस नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि जब पीठासीन अधिकारी सत्ता और विपक्ष दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। जब वे नियमों के संरक्षक बनते हैं न कि किसी पक्ष के, जब वे सदन को बहस का मंच बनाए रखते हैं न कि शक्ति प्रदर्शन का, तभी संसद और विधानसभाएं वास्तव में लोकतंत्र के मंदिर बनती हैं।

