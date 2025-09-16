parked the bicycle on the bridge kept the mobile on the railing then the old man jumped into the river पुल पर साइकिल खड़ी की, रेलिंग पर मोबाइल रखा, फिर बुजुर्ग ने नदी में लगा दी छलांग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsparked the bicycle on the bridge kept the mobile on the railing then the old man jumped into the river

पुल पर साइकिल खड़ी की, रेलिंग पर मोबाइल रखा, फिर बुजुर्ग ने नदी में लगा दी छलांग

बुजुर्ग ने पुल पर अपनी साइकिल खड़ी की। उन्होंने रेलिंग पर मोबाइल रख नदी में छलांग लगा दिया। सुबह-सुबह टहल रहे कुछ लोग उनको कूदते हुए देख दौड़े। लोग शोर मचाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक मुन्ना गुप्ता ने नदी में छलांग लगा दी।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाTue, 16 Sep 2025 11:42 AM
share Share
Follow Us on
पुल पर साइकिल खड़ी की, रेलिंग पर मोबाइल रखा, फिर बुजुर्ग ने नदी में लगा दी छलांग

उत्तर प्रदेश के देवरिया में मंगलवार की सुबह-सुबह एक बुजुर्ग ने छोटी गंडक नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस मछुआरों की मदद से उसकी तलाश में जुटी है। बुजुर्ग के नदी में कूदने की सूचना पर पुल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। एक साल पहले ही बुजुर्ग की पत्नी का देहांत हो गया था। हालांकि उन्होंने नदी में कूदने जैसा कदम क्यों उठाया इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है।

देवरिया के कोतवाली क्षेत्र के उपनगर के वार्ड नंबर 13 इचौना पश्चिमी के रहने वाले मुन्ना गुप्ता (उम्र 60 वर्ष) पुत्र रामदास गुप्ता मंगलवार सुबह ग्राम औरंगाबाद के पास छोटी गंडक के नदावर पुल पर पहुंचे। उन्होंने पुल पर अपनी साइकिल खड़ी की और रेलिंग पर मोबाइल रख नदी में छलांग लगा दिया। सुबह-सुबह टहल रहे कुछ लोग उनको कूदते हुए देख दौड़े। लोग शोर मचाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक मुन्ना गुप्ता ने नदी में छलांग लगा दी। यह देखने वाले लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:यूपी: पशु तस्करों को देखकर शोर मचा रहे 12 वीं के छात्र को गोली से उड़ाया; बवाल

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेलिंग पर मिले बुजुर्ग के मोबाइल से उनके परिवार वालों को सूचना दी और मछुआरों को लगाकर नाव की मदद से वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ़ने में लग गए। पुलिस के लगभग दो घंटों तक प्रयासरत रहने के बाद भी वृद्ध का कुछ पता नहीं चल सका है। प्रयास लगातार जारी है।

ये भी पढ़ें:UP के 17 शहरों खुलेगी अन्नपूर्णा रसोई, 22.5 रुपए में थाली; हर दिन बदलेगा मेन्यू

नदी में कूदे व्यक्ति की तलाश में लगे मल्लाहों द्वारा बताया गया कि नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण उनका शरीर बह कर दूसरे छोर चला गया होगा। जिसके ऊपर आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मुन्ना गुप्ता के दो पुत्र है। जिसमे बड़ा बेटा पंकज गुप्ता और छोटा मनीष है। मुन्ना गुप्ता की पत्नी का एक वर्ष पहले मृत्यु हो गई है। मुन्ना गुप्ता पाठशाला रोड पर दुकान चलाते हैं।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |