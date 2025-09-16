पुल पर साइकिल खड़ी की, रेलिंग पर मोबाइल रखा, फिर बुजुर्ग ने नदी में लगा दी छलांग

बुजुर्ग ने पुल पर अपनी साइकिल खड़ी की। उन्होंने रेलिंग पर मोबाइल रख नदी में छलांग लगा दिया। सुबह-सुबह टहल रहे कुछ लोग उनको कूदते हुए देख दौड़े। लोग शोर मचाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक मुन्ना गुप्ता ने नदी में छलांग लगा दी।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में मंगलवार की सुबह-सुबह एक बुजुर्ग ने छोटी गंडक नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस मछुआरों की मदद से उसकी तलाश में जुटी है। बुजुर्ग के नदी में कूदने की सूचना पर पुल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। एक साल पहले ही बुजुर्ग की पत्नी का देहांत हो गया था। हालांकि उन्होंने नदी में कूदने जैसा कदम क्यों उठाया इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है।

देवरिया के कोतवाली क्षेत्र के उपनगर के वार्ड नंबर 13 इचौना पश्चिमी के रहने वाले मुन्ना गुप्ता (उम्र 60 वर्ष) पुत्र रामदास गुप्ता मंगलवार सुबह ग्राम औरंगाबाद के पास छोटी गंडक के नदावर पुल पर पहुंचे। उन्होंने पुल पर अपनी साइकिल खड़ी की और रेलिंग पर मोबाइल रख नदी में छलांग लगा दिया। सुबह-सुबह टहल रहे कुछ लोग उनको कूदते हुए देख दौड़े। लोग शोर मचाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक मुन्ना गुप्ता ने नदी में छलांग लगा दी। यह देखने वाले लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेलिंग पर मिले बुजुर्ग के मोबाइल से उनके परिवार वालों को सूचना दी और मछुआरों को लगाकर नाव की मदद से वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ़ने में लग गए। पुलिस के लगभग दो घंटों तक प्रयासरत रहने के बाद भी वृद्ध का कुछ पता नहीं चल सका है। प्रयास लगातार जारी है।