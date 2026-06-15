मां-बाप ध्यान दें, बच्चों पर रखें नजर; पूरे यूपी में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान

साल 2023, 2024 और 2025 में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में क्रमशः 8.61%, 6.05% और 3.51% दुर्घटनाएं शराब पीकर कर गाड़ी चलाने के कारण हुईं। नाबालिगों द्वारा बिना उचित प्रशिक्षण और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाया जाना एक और बड़ी समस्या है। अभियान के दौरान जगह-जगह चेकिंग टीमें नियुक्त की गईं।

UP News : माता-पिता ध्यान दें। अपने बच्चों पर नजर रखें। यदि वे नाबालिग हैं और बाइक या कार चलाने निकल जाते हैं तो उन्हें रोंके। समझाएं कि सही उम्र और सही प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर कानूनी रूप से गाड़ी चला सकेंगे लेकिन जब तक लाइसेंस नहीं तब तक गाड़ी ड्राइव करना गलत है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित-सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, मद्यपान कर वाहन चलाने, ध्वनि प्रदूषण करने और बिना HSRP (High-Security Registration Plate) वाले वाहन चलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस को राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है।

इस अभियान के तहत 9 मई से 14 जून तक हर वीकेंड (शनिवार एवं रविवार) पर पूरे प्रदेश में मद्यपान कर वाहन चलाने, मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न/हूटर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाने, बिना HSRP (High Security Registration Plate) वाहन चलाने और नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान का संचालन जनपदीय नोडल अधिकारी यातायात और क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

यूपी में पिछले सालों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चला है कि साल 2023, 2024 और 2025 में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में क्रमशः 8.61%, 6.05% और 3.51% दुर्घटनाएं मद्यपान (शराब पीकर) कर गाड़ी चलाने के कारण हुईं। आंकड़ों की समीक्षा में यह भी पाया गया कि वीकेंड पर कुछ वाहन चालकों द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने से मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से रात के समय वाहन चालकों, यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। अभियान के दौरान प्रदेश के प्रमुख टोल प्लाजाओं पर हर लेन के लिए समर्पित चेकिंग टीमें नियुक्त की गईं। चेकिंग टीमों को टॉर्च, रिफ्लेक्टिव जैकेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, लाउड हेलर और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए गए, ताकि जांच की कार्यवाही पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से की जा सके।

Meet and Greet क्या है? अभियान में तैनात महिला पुलिसकर्मियों द्वारा “Meet and Greet” प्रक्रिया अपनाते हुए परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं से कुशलक्षेम पूछा गया और यात्रा के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी सहायता दी गई। इस पहल का उद्देश्य प्रवर्तन के साथ-साथ नागरिक सहायता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देना रहा। इसके अलावा निर्माण सामग्री का परिवहन करने वाले डंपर/ट्रकों की HSRP का मौके पर सत्यापन किया गया। मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों, बिना HSRP वाहन चलाने वालों तथा नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

प्रदेश में कुल 135 टोल प्लाजाओं पर यातायात और नागरिक पुलिस के कुल 3,645 अधिकारी/कर्मचारी अभियान में तैनात रहे। इनमें 135 निरीक्षक, 270 उपनिरीक्षक, 1,080 मुख्य आरक्षी/आरक्षी पुरुष, 1,080 मुख्य आरक्षी/आरक्षी महिला और 1,080 होमगार्ड शामिल थे। अभियान के दौरान कुल 10,24,030 वाहनों की जांच की गई। इनमें मद्यपान कर वाहन चलाते हुए पाए गए 13,431 वाहन चालकों, मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न/हूटर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 28,477, बिना HSRP वाहन चलाने वाले 33,616 तथा नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने से संबंधित 930 मामलों में कार्यवाही की गई। इस प्रकार अभियान के दौरान कुल 76,454 चालान किए गए तथा कुल ₹56.91 करोड़ के अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई।