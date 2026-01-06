पाकिस्तान में इस्लाम कबूल कर चुके बादल बाबू के मां-बाप ने ADM से की मुलाकात, मोदी को भेजेंगे लेटर

संक्षेप: पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू की सजा होने के बावजूद रिहाई न होने को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई है। बादल के माता-पिता डीएम कार्यालय पहुंचे और एडीएम सिटी के समक्ष गुहार लगाई कि वह जुर्माना भरने को तैयार हैं।

पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद बादल बाबू की सजा होने के बावजूद रिहाई न होने को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को बादल के माता-पिता डीएम कार्यालय पहुंचे और एडीएम सिटी के समक्ष गुहार लगाई कि वह जुर्माना भरने को तैयार हैं। लेकिन, इसके लिए कानूनी रास्ता बताया जाए। परिजनों ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विदेश मंत्री को पत्र भेजकर गुहार लगाएंगे कि उनके बेटे को किसी तरह वापस लाया जाए।

फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती के बाद उसके प्यार में बरला के गांव खिटकारी के रहने वाले बादल बाबू ने सीमा पार की थी। 27 दिसंबर 2024 को वह पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। 30 अप्रैल को उसे एक साल कैद की सजा सुनाई गई, तभी से वह लाहौर जेल में है। उसके केस की पैरवी करांची के अधिवक्ता फियाज रामे के अनुसार बादल ने सजा पूरी कर ली है। लेकिन, पांच हजार रुपये का जुर्माना नहीं भर पाने के चलते वह अतिरिक्त सजा काट रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को बादल के पिता किरपाल सिंह व मां डीएम कार्यालय पहुंचे। एडीएम सिटी को प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि वह जैसे-तैसे रुपयों का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन, रुपये पाकिस्तान में कैसे भेजें? इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में दूतावास में संपर्क किया जाएगा।