जेल में बंद माता-पिता के वियोग में मासूम की मौत, शव लेकर पहुंचे नाना; नहीं मिली इजाजत

संक्षेप: वह लगातार ‘मां-मां’ पुकारता रहता था और कभी-कभी मां की तलाश में बाहर निकल जाता था। सोमवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। करीब एक महीने पहले मासूम अपनी मां से जेल में मुलाकात कर लौटा था।

यूपी के गोरखपुर में जेल में बंद माता-पिता के वियोग में तीन साल के एक मासूम की सोमवार को मौत हो गई। करीब एक महीने पहले मासूम की अपने मां-बाप से मुलाकात हुई थी। तभी से वह मां-मां पुकारता रहता था। सोमवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद माता-पिता को उसका अन्तिम दर्शन कराने के लिए नाना जेल पहुंचे, पर शव लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने गुलरिहा के खपड़हवा चौकी के पास सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर करीब आधा घंटे बाद जाम खत्म हुआ।

पीपीगंज थाना क्षेत्र के राहुल का करीब एक वर्ष पहले पट्टीदारों से मारपीट हुई थी। बाद में राहुल और उसकी पत्नी वंदना पर हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया था। दंपति के दोनों बच्चे बेटी शैलजा (5 वर्ष) और पुत्र सूरज (3 वर्ष) गुलरिहा थाना क्षेत्र के डुमरी नंबर दो निवासी अपने नाना गिरधारी पटेल के पास रहने लगे। नाना ही मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण कर रहे थे। बताया जाता है कि करीब एक माह पहले मासूम अपनी मां से जेल में मुलाकात कर लौटा था। परिजनों का कहना है कि इसके बाद से वह लगातार ‘मां-मां’ पुकारता रहता था और कभी-कभी मां की तलाश में घर से बाहर निकल जाता था। सोमवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

जेल में बंद माता-पिता नहीं कर सके अंतिम दर्शन चौकी प्रभारी अंजनी तिवारी ने बताया कि मृतक बच्चे के नाना की तहरीर मिली है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जेल प्रशासन से माता-पिता को बच्चे का अंतिम दर्शन कराने का प्रयास किया जाएगा।

जेल के अंदर नहीं ले जा सकते शव अधीक्षक जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पाण्डेय ने बताया कि बच्चे का शव लेकर उसके नाना आए थे। जेल मैनुअल के मुताबिक शव अंदर नहीं जाने दिया जा सकता है, लिहाजा गेट के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि, बच्चे के नाना को मिलने की इजाजत दी गई थी। वह अपनी बेटी और दामाद से मिलकर अन्तिम संस्कार करने की बात कहकर बच्चे का शव लेकर यहां से चले गए।

छह साल तक के बच्चे रह सकते हैं मां-बाप के पास जेल मैनुअल के अनुसार छह साल की उम्र तक के बच्चे मां के साथ जेल में रह सकते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को रखा जाता है, जिनके कोई अभिभावक नहीं होते हैं। अगर अभिभावक हैं और उसके बाद भी बच्चे को मां के साथ रखना चाहते हैं तो अनुमति लेनी होती है।