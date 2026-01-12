Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsparents held their minor daughter hostage for two days then murdered her her lover fled
मां-बाप ने नाबालिग बेटी को दो दिन बंधक बनाए रखा, फिर किया कत्ल, जान बचाकर भागा प्रेमी

मां-बाप ने नाबालिग बेटी को दो दिन बंधक बनाए रखा, फिर किया कत्ल, जान बचाकर भागा प्रेमी

संक्षेप:

युवक ने बताया है कि वह गांव की 16 वर्षीय किशोरी से प्रेम करता था। किशोरी के घरवालों को इसकी जानकारी थी और वह लगातार उससे बातचीत न करने का दबाव बना रहे थे। किशोरी ने नौ जनवरी को फोन पर युवक को पूरा मामला बताया। इसके बाद युवक किशोरी को अपने साथ आगरा ले गया।

Jan 12, 2026 07:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कासगंज
यूपी के कासगंज में ढोलना क्षेत्र के गांव में प्रेम प्रसंग के चलते माता-पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी को दो दिन तक बंधक बनाए रखने फिर दूसरे कमरे में ले जाकर बेटी की हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं उन्होंने हत्या के बाद किशोरी का शव भी जला दिया। जान बचाकर भागे प्रेमी युवक ने किशोरी के माता-पिता समेत परिवार के नौ लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में युवक ने आगरा से घरवालों द्वारा उन्हें पकड़कर लाने से लेकर हत्या करने तक की दास्तां भी बयां की है।

किशोरी के घरवाले और रिश्तेदार उन्हें तलाश करते हुए आगरा तक पहुंच गए और दस जनवरी को दोनों को पकड़कर गांव ले आए। यहां दोनों के साथ परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने मारपीट की। पूरे दिन बंधक बनाकर रखा। दूसरे दिन भी करन, तेजपाल, विकास, राजेंद्र, मृतका के जीजा, मृतका के पिता शीशपाल, मां मीरा देवी, जयप्रकाश, रिश्तेदार खूब सिंह ने भी फिर आकर दोनों से मारपीट की। इसके बाद किशोरी को घर के ही दूसरे कमरे में ले गए। जहां किशोरी की मारपीट के दौरान हत्या कर दी।

11 जनवरी को सुबह गांव में किशोरी की हत्या की जानकारी फैल गई तो घरवालों ने उसके शव को चिता के हवाले कर दिया। किशोरी की हत्या के बाद किसी तरह मौका मिलते ही वह भी भाग निकला और अन्य लोगों की मदद से पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। इंस्पेक्टर गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि प्रेमी युवक की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के माता पिता समेत नौ नामजदों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

हत्यारोपियों की तलाश में दबिश जारी, नहीं मिला सुराग

किशोरी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों ने तीन टीमें लगाई हैं। इंस्पेक्टर गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि रात में टीमों ने संभावित स्थानों एवं रिश्तेदारी में दविश दी हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

