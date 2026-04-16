औलाद की खातिर खूंखार जानवर से भिड़ गए माता-पिता, तेंदुए के जबड़े से बच्चे को छुड़ाए लाए
मुरादाबाद में गन्ने के खते से एक तेंदुआ निकलकर आया और खेत में बैठे बच्चे को अपने जबड़े में दबाकर भागने लगे। उस समय परिवार के लोग गेहूं की गहाई कर रहे थे। बच्चे की चीख सुनकर माता-पिता ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उससे भिड़ गए।
Moradabad News: कहते हैं औलाद की खातिर माता-पिता जीवनभर संघर्ष करते हैं। लेकिन जब उसी औलाद पर कोई मुसीबत आ जाती है तो आगे बढ़कर उससे निपटने को भी तैयार रहते हैं। मुरादाबाद जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां गन्ने के खते से एक तेंदुआ निकलकर आया और खेत में बैठे बच्चे को अपने जबड़े में दबाकर भागने लगे। उस समय परिवार के लोग गेहूं की गहाई कर रहे थे। बच्चे की चीख सुनकर माता-पिता ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उससे भिड़ गए। तेंदुए को घेरकर अपने पांच साल के बच्चे को बचा लिया।
सलेमपुर निवासी राजीव कुमार अपनी पत्नी ललिता और पांच वर्षीय पुत्र लव्यांश के साथ खेत पर थे। तभी गन्ने के खेत से निकलकर तेंदुए ने अचानक लव्यांश पर झपट्टा मारा और उसे खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगा। बेटे को बचाने के लिए मां ललिता और पिता राजीव बिना डरे तेंदुए के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने शोर मचाया और पत्थर फेंककर तेंदुए को घेर लिया। इस बीच ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। भीड़ बढ़ती देख तेंदुआ बच्चे को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल में भाग गया।
तेंदुए के हमले की चौथी घटना
घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। इलाके में बच्चों पर तेंदुए के हमले की यह चौथी घटना बताई जा रही है। इससे पहले महदूद कलमी की दो वर्षीय सिदरा नूर, मिश्रीपुर की दस वर्षीय दीपांशी और दरियापुर के तीन वर्षीय हर्ष पर भी तेंदुआ हमला कर चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्षेत्र में पिंजरा लगाने की उठाई मांग
ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। जयपाल सिंह, फूल सिंह, कुलदीप और वीरेंद्र समेत ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल, घायल मासूम लव्यांश का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी गर्दन और पीठ पर गहरे घाव हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।