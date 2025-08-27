Parents committed suicide by poisoning their child reason given in 33 page suicide note चार साल के बच्चे को जहर देकर मां-बाप ने की आत्महत्या, 33 पन्नों के सुसाइड नोट में बताई वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Parents committed suicide by poisoning their child reason given in 33 page suicide note

चार साल के बच्चे को जहर देकर मां-बाप ने की आत्महत्या, 33 पन्नों के सुसाइड नोट में बताई वजह

शाहजहांपुर में पत्नी-पत्नी ने चार साल के बच्चे को जहर दे दिया। फिर दोनों ने अलग-अलग कमरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।  मौके से 33 पन्नों का सुसाइड नोटमिला है। जिसमें दंपति ने आर्थिक तंगी का जिक्र कर ये कदम उठाने की बात लिखी है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरWed, 27 Aug 2025 02:04 PM
यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पत्नी-पत्नी ने चार साल के बच्चे को चूहे मारने की दवा खिला दी। फिर दोनों ने अलग-अलग कमरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 33 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें दंपति ने आर्थिक तंगी का जिक्र कर ये कदम उठाने की बात लिखी है।

ये घटना रोजा क्षेत्र के दुर्गा एन्क्लेव कॉलोनी का है। यहां 35 वर्षीय सचिन ग्रोवर अपनी 30 साल की पत्नी शिवांगी और चार साल बेटे फतेह के साथ अपने घर में रहता था। बुधवार को कर्ज के चलते बच्चे को जहर दे दिया और फिर अलग-अलग कमरे में फांसी लगा ली। बुधवार सुबह परिवार के लोगों ने दोनों के शव फांसी पर लटके देखा। जबकि बच्चा बेड पर मृत पड़ा हुआ था। जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

सचिन की सास संध्या मिश्रा के मुताबिक सचिन ने हैंडलूम के कारोबार के लिए उनके नाम से जिला उद्योग केंद्र से 50 लाख रुपए का लोन लिया था। जिस पर भारी सब्सिडी आनी थी। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी इस मामले में उससे 50 प्रतिशत रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसलिए परेशान हाल परिवार ने सबसे पहले अपने चार साल के बेटे फतेह को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

दंपति ने सुसाइड नोट लिखा है कि वे आर्थिक तंगी से परेशान होकर यह कदम उठा रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मंगलवार की रात मृतक सचिन ने अपने कई दोस्तों को फोन करके कार गिरवी रख तीन लाख रुपये की मदद मांगी थी, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो सका। मरने से पहले हैंडलूम की दुकान चलाने वाले कारोबारी की पत्नी ने मां को 33 पेज का सुसाइड नोट वॉट्सऐप पर भेजा। लिखा-मेरी वजह से आप लोग परेशान रहते हैं। अब आप लोग आराम से रहिएगा। जानकारी के मुताबिक युवक ने 8 साल पहले लव मैरिज की थी।

