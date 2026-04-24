बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन के मजबूर नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का फैसला
एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत प्रवेश दिलाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
Allahabad Highcourt: एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत प्रवेश दिलाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने यह आदेश देते हुए कहा कि यदि अभिभावक किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनका मैनुअल (ऑफलाइन) आवेदन भी स्वीकार किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि वह उसे प्रक्रिया में शामिल करे।
याचिकाकर्ता ख्वाजा शमशाद अहमद ने अपने नाबालिग बच्चे ख्वाजा अशर के नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में मैनुअल आवेदन दिया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
सभी बच्चों को फ्री शिक्षा देना आरटीई एक्ट का उद्देश्य
अदालत ने कहा कि आरटीई एक्ट का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, खासकर कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को। केवल ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता लगाने से इस उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार के तीन मार्च 2016 के आदेश में यह स्पष्ट है कि यदि अभिभावक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, तो बीएसए को मैनुअल आवेदन स्वीकार कर उसे आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया ‘सुविधा’ है, न कि ‘अनिवार्यता’।
2025-26 में 2527 बच्चों ने लिया दाखिला
कोर्ट ने यह भी पाया कि 2024-25 में 3760 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए, लेकिन केवल 2412 ने प्रवेश लिया। 2025-26 में 3862 में से सिर्फ 2527 बच्चों ने दाखिला लिया। यानी हर साल 1300 से ज्यादा बच्चे प्रवेश से वंचित रह जा रहे हैं, जो व्यवस्था में गंभीर खामी को दर्शाता है। इसके अलावा कई स्कूल 25 प्रतिशत आरक्षण के मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, जहां केवल 1 से 4 बच्चों को ही प्रवेश दिया गया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज को आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को एक सप्ताह के भीतर प्रोसेस करें। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह इस व्यवस्था को सुधारने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए। सभी जिलों के बीएसए को यह आदेश लागू करने के लिए निर्देशित किया जाए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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