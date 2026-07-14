जिला अस्पताल में पैरामेडिकल छात्रा की हत्या, साथी सिरफिरे छात्र ने लड़की पर किए चाकू से वार
यूपी के पीलीभीत में जिला अस्पताल में साथी सिरफिरे छात्र ने पैरामेडिकल छात्रा की हत्या कर दी है। एसपी सुकीर्ति माधव समेत पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्याकांड की बात सामने आई है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। यहां मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में मंगलवार सुबह सिरफिरे पैरामेडिकल छात्र ने सहपाठी छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आई अस्पताल की एक महिला कर्मचारी भी हमले में घायल हो गई। वारदात के बाद अस्पताल स्टाफ ने आरोपी छात्र को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर एसपी सुकीर्ति माधव समेत पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्याकांड की बात सामने आई है।
कानपुर स्थित थाना अरौल के ग्राम मड़ेवा निवासी सागर सिंह पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष का पैरामेडिकल का छात्र है। उसके साथ ही बरेली के केशरपुर निवासी 21 वर्षीय कशिश पटेल भी कोर्स कर रही थी। मंगलवार सुबह नौ बजे जिला अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में सागर सिंह ने कशिश पटेल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
अस्पताल की महिला स्टाफ निधि भी चाकू लगने से घायल हो गई
बीच-बचाव करने आई अस्पताल की महिला स्टाफ निधि भी चाकू लगने से घायल हो गई। घटना के बाद निधि के शोर मचाने पर एकत्र हुए अस्पताल कर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल छात्रा कशिश को प्राथमिक इलाज के बाद बरेली के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दोपहर करीब दो बजे उसने दम तोड़ दिया।
परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी
आरोपी और मृतका दोनों ही दो साल की पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। बरेली के भोजीपुरा थाना पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर बरेली में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महोबा में पत्थर से हमलाकर महिला को मार डाला
वहीे महोबा में दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठी एक महिला पर दबंग ने पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद आरोपित को पकड़ लिया है। महिला के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।नगर के मड़वासन वार्ड निवासी सुनील ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे उनकी 55 वर्षीय मां गिरिजादेवी पड़ोसी राजेंद्र की किराने की दुकान के बाहर चतूबरे पर बैठी थीं। इसी बीच राकेश कुमार शराब के नशे में आया और गाली-गलौज करने लगा। गिरिजा देवी ने विरोध किया तो वह आगबबूला हो गया। पास पड़ा पत्थर उठाया और उनपर हमला बोल दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ तीन वार किए। चीख-पुकार मचने पर सुनील समेत आसपास के लोग पहुंचे। भीड़ को आता देख राकेश धमकी देता हुआ भाग निकला। आनन-फानन उन्हें सीएचसी ले जाया गया। जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय गिरिजा देवी की मौत हो गई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें