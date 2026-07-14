जिला अस्पताल में पैरामेडिकल छात्रा की हत्या, साथी सिरफिरे छात्र ने लड़की पर किए चाकू से वार

यूपी के पीलीभीत में जिला अस्पताल में साथी सिरफिरे छात्र ने पैरामेडिकल छात्रा की हत्या कर दी है। एसपी सुकीर्ति माधव समेत पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्याकांड की बात सामने आई है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। यहां मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में मंगलवार सुबह सिरफिरे पैरामेडिकल छात्र ने सहपाठी छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आई अस्पताल की एक महिला कर्मचारी भी हमले में घायल हो गई। वारदात के बाद अस्पताल स्टाफ ने आरोपी छात्र को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर एसपी सुकीर्ति माधव समेत पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्याकांड की बात सामने आई है।

कानपुर स्थित थाना अरौल के ग्राम मड़ेवा निवासी सागर सिंह पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष का पैरामेडिकल का छात्र है। उसके साथ ही बरेली के केशरपुर निवासी 21 वर्षीय कशिश पटेल भी कोर्स कर रही थी। मंगलवार सुबह नौ बजे जिला अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में सागर सिंह ने कशिश पटेल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

अस्पताल की महिला स्टाफ निधि भी चाकू लगने से घायल हो गई बीच-बचाव करने आई अस्पताल की महिला स्टाफ निधि भी चाकू लगने से घायल हो गई। घटना के बाद निधि के शोर मचाने पर एकत्र हुए अस्पताल कर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल छात्रा कशिश को प्राथमिक इलाज के बाद बरेली के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दोपहर करीब दो बजे उसने दम तोड़ दिया।

परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी आरोपी और मृतका दोनों ही दो साल की पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। बरेली के भोजीपुरा थाना पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर बरेली में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।