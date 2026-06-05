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इसमें धर्मेंद्र प्रधान का क्या दोष, वह क्यों इस्तीफा दें; पेपर लीक के सवाल पर भड़के योगी के उच्च शिक्षा मंत्री

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सीबीएसई विवाद और नीट पेपर लीक होने के प्रकरण में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा न देने को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इसमें मंत्री का कोई दोष नहीं वह क्यों इस्तीफा दें?

इसमें धर्मेंद्र प्रधान का क्या दोष, वह क्यों इस्तीफा दें; पेपर लीक के सवाल पर भड़के योगी के उच्च शिक्षा मंत्री

सीबीएसई विवाद और नीट पेपर लीक होने के प्रकरण में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा न देने को लेकर कानपुर के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भड़क गए। उन्होंने कहा है कि इसमें मंत्री का क्या दोष है, वो इस्तीफा क्यों दें। जो दोषी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय गुरुवार को कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने परिक्षा लीक पर कहा कि तुलना करिए। यदि पहले 100 पेपर लीक होते थे और आज उदाहरण के तौर पर 10 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 90 प्रतिशत की कमी आई है और आगे भी इसमें कमी आएगी। कायदे से देखा जाए तो पहले लोग दोषियों को संरक्षण देते थे, जबकि हम उन्हें दंडित करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि इससे पहले क्या कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया था? मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला हत्या करे और मूंछ वाले को पकड़ लिया जाए। मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। यदि वह शामिल होते, तो निश्चित रूप से जेल जाते। विरोध और प्रदर्शन करना विपक्ष का काम है। आज विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वह एक बगूले जैसी पार्टी के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। उनमें नैतिक बल नहीं है, क्योंकि लोग उनसे पूछने लगेंगे कि उनके शासन काल में भी ऐसी घटनाएं होती थीं।

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कॉकरोच पार्टी को बताया बगुला

योगेंद्र उपाध्याय ने कॉकरोच पार्टी को बगुला बताया और कहा कि ये न कोई पार्टी है न संविधान और न नीति। मंत्री ने कहा कि सरकार संभावित आर्थिक मंदी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने मंदी से देश को उबारा है।

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मोदी सरकार की जमकर की तारीफ

योगी के मंत्री ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि बीते 12 वर्षों का कार्यकाल, भारत के उत्कर्ष और गौरव का कालखंड है। इन वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है और आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2014 में भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 12वें स्थान पर था, लेकिन आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन जैसे देश को पछाड़ते हुए अपनी आर्थिक शक्ति का परिचय दिया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई से दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है।

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नोटबंदी-जीएसटी को बताई उपलब्धि

प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। सरकार पारदर्शी भर्ती और परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का भी पुनर्जागरण हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ-बद्रीनाथ और सोमनाथ जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों के विकास से देश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिली है। जीएसटी लागू करना, नोटबंदी और माओवाद पर प्रभावी नियंत्रण जैसी उपलब्धियां भी सरकार की बड़ी सफलताओं में हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, सुशासन और राष्ट्रीय गौरव को समर्पित रहे हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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