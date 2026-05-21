पापा बचा लो... कॉल करने के आधे घंटे बाद फांसी पर लटकी मिली बेटी, 3 महीने पहले शादी हुई थी

अमरोहा जिले के ढवारसी क्षेत्र में शादी के तीन माह बाद विवाहिता पुष्पेंद्री का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

अमरोहा जिले के ढवारसी क्षेत्र के गांव बागड़पुर छोइया में शादी के महज तीन माह बाद एक विवाहिता का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। गजरौला क्षेत्र के खुंगावली निवासी बलवीर सिंह के अनुसार उनकी बेटी पुष्पेंद्री की शादी बीती 13 फरवरी को बागड़पुर छोइया निवासी ओमपाल सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी में ट्रैक्टर और नकदी देने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। विवाह के बाद से ही अतिरिक्त 10 लाख रुपये की मांग को लेकर पुष्पेंद्री को प्रताड़ित किया जा रहा था।

पापा मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे… बलवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे उनकी बेटी ने रोते हुए फोन किया था। उसने कहा, “पापा मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे।” पिता ने उसे समझाते हुए बुधवार सुबह आने की बात कही, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही रिश्तेदार के जरिए बेटी की मौत की सूचना मिली। परिवार का आरोप है कि पुष्पेंद्री की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे।

घर छोड़कर फरार हुए ससुराली घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग गांव पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सीओ पंकज कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को शांत कराया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो चुके थे।