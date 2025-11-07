पापा ने मम्मी को मारा, मुझे भी मार डालते, बेटी ने सीओ को बताया आंखों देखा हाल
संक्षेप: पीलीभीत में सीओ ने घटना की एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी मृतका अनीता के बेटी से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया आए दिन दोनों झगड़ा होता था। शुक्रवार को भी उनमें पहले झगड़ा हुआ।
पीलीभीत में सीओ ने घटना की एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी मृतका अनीता के बेटी से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया आए दिन दोनों झगड़ा होता था। शुक्रवार को भी उनमें पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद पापा ने पटली से मम्मी की पिटाई लगाई जिससे वह आंगन में गिर गईं। कढ़ेरचौरा के आरोपी राजबहादुर के दो बच्चे हैं। इनमें बेटा शिवा 12 साल और छोटी बेटी कश्मिा 9 साल की है। रोजाना की तरह अनीता पति राजबहादुर की दुकान के लिए चाट पकौड़ी तैयार कर रही थी। शिवा पड़ोस के स्कल में पढ़ने गया था। बेटी करिश्मा घर पर ही थी। उसके सामने ही पति पत्नी में विवाद हुआ। उसके बाद राजबहादुर ने अनीता पर पटली से वार किए।
घटना के बाद सीओ डॉ. प्रतीक दहिया ने करिश्मा से पूछताछ की। उसने बताया कि पहले देानों में जुबानी झगड़ा होता रहा। उसके बाद मम्मी घर में आंगन में चली गई। पापा ने चूल्हे के पास पड़ी पटली से उनकी पिटाई लगाई। उनके सिर पर वार किए जिससे खून निकलने लगा। आंगन में करिश्मा के चीखने पर राजबहादुर ने उसको भी पीटा और पटकने के लिए फफक उठा। शोर शराबा सुनकर पड़ोस से राजबहादुर का भतीजा विशाल अपनी छत से देखने पहुंचा। इस दौरान राज बहादुर करिश्मा को हाथों में उठाए था। विशाल ने मौके पर पहुंचकर करिश्मा को बचा लिया। उसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
पति का उपचार चला था
आरोपी राज बहादुर सनकी मिजाज का था। लखीमपुर के एक अस्पताल से कुछ समय पहले उसका उपचार भी चला था। एक बार उसने अपनी बाइक कुल्हाड़ी से तोड़ डाली। पत्नी अनीता को पीटने के बाद वह घर में ही मौजूद रहा। उसकी मौत होने पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी राजबहादुर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। उसने सभी के सामने कहा पत्नी चरित्रहीन थी इसलिए मार दिया। कोई पछतावा नहीं है।