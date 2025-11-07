Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspapa ne mummy ko mara mujhe bhi mar dalte daughter told CO about her eyewitness account
पापा ने मम्मी को मारा, मुझे भी मार डालते, बेटी ने सीओ को बताया आंखों देखा हाल

पापा ने मम्मी को मारा, मुझे भी मार डालते, बेटी ने सीओ को बताया आंखों देखा हाल

संक्षेप: पीलीभीत में सीओ ने घटना की एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी मृतका अनीता के बेटी से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया आए दिन दोनों झगड़ा होता था। शुक्रवार को भी उनमें पहले झगड़ा हुआ।

Fri, 7 Nov 2025 06:04 PMDinesh Rathour पीलीभीत
share Share
Follow Us on

पीलीभीत में सीओ ने घटना की एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी मृतका अनीता के बेटी से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया आए दिन दोनों झगड़ा होता था। शुक्रवार को भी उनमें पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद पापा ने पटली से मम्मी की पिटाई लगाई जिससे वह आंगन में गिर गईं। कढ़ेरचौरा के आरोपी राजबहादुर के दो बच्चे हैं। इनमें बेटा शिवा 12 साल और छोटी बेटी कश्मिा 9 साल की है। रोजाना की तरह अनीता पति राजबहादुर की दुकान के लिए चाट पकौड़ी तैयार कर रही थी। शिवा पड़ोस के स्कल में पढ़ने गया था। बेटी करिश्मा घर पर ही थी। उसके सामने ही पति पत्नी में विवाद हुआ। उसके बाद राजबहादुर ने अनीता पर पटली से वार किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के बाद सीओ डॉ. प्रतीक दहिया ने करिश्मा से पूछताछ की। उसने बताया कि पहले देानों में जुबानी झगड़ा होता रहा। उसके बाद मम्मी घर में आंगन में चली गई। पापा ने चूल्हे के पास पड़ी पटली से उनकी पिटाई लगाई। उनके सिर पर वार किए जिससे खून निकलने लगा। आंगन में करिश्मा के चीखने पर राजबहादुर ने उसको भी पीटा और पटकने के लिए फफक उठा। शोर शराबा सुनकर पड़ोस से राजबहादुर का भतीजा विशाल अपनी छत से देखने पहुंचा। इस दौरान राज बहादुर करिश्मा को हाथों में उठाए था। विशाल ने मौके पर पहुंचकर करिश्मा को बचा लिया। उसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।

पति का उपचार चला था

आरोपी राज बहादुर सनकी मिजाज का था। लखीमपुर के एक अस्पताल से कुछ समय पहले उसका उपचार भी चला था। एक बार उसने अपनी बाइक कुल्हाड़ी से तोड़ डाली। पत्नी अनीता को पीटने के बाद वह घर में ही मौजूद रहा। उसकी मौत होने पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी राजबहादुर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। उसने सभी के सामने कहा पत्नी चरित्रहीन थी इसलिए मार दिया। कोई पछतावा नहीं है।

ये भी पढ़ें:नमाज पढ़कर घर आ रहे युवक को खंभे से बांधकर पीटा, फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग
ये भी पढ़ें:यूपी में भीषण हादसा: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Pilibhit News Up Latest News Up Murder
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |