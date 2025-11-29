Hindustan Hindi News
पापा-मम्मी-दीदी, आई लव यू: सुसाइड नोट में माफी मांग महिला सिपाही की बहन ने की खुदकुशी

संक्षेप:

कविता ने खुद को फांसी लगाकर जान दी। घटना के वक्त नीरज ड्यूटी पर थी। बच्चे स्कूल गए थे। दोपहर बाद जब बच्चे घर लौटे और दरवाज़ा खटखटाने पर भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने भी दरवाजा खटखटाया और कई बार आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

Sat, 29 Nov 2025 08:48 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला सिपाही की बहन ने सुसाइड नोट में भावुक बातें लिख और माफी मांग खुदकुशी कर ली। मूल रूप से बस्ती जिले की रहने वाली यह लड़की, गोरखपुर में अपनी सिपाही बहन के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। पुलिस लाइंस स्थित परेड ग्राउंड के सरकारी आवास में शुक्रवार को सुसाइड की यह घटना हुई। छात्रा के सुसाइड की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।

22 वर्षीय छात्रा कविता उर्फ स्नो व्हाइट की बहन नीरज गोरखपुर के पीपीगंज थाने में तैनात है। कविता ने खुद को फांसी लगाकर जान दी। घटना के वक्त नीरज ड्यूटी पर थी और उसके बच्चे स्कूल गए थे। दोपहर बाद जब बच्चे घर लौटे और दरवाज़ा खटखटाने पर भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने भी दरवाजा खटखटाया और कई बार आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने नीरज को इसकी सूचना दी। नीरज घर पहुंची और दरवाज़ा धक्का देकर खोला। घर का दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह गए। वहां कविता फंदे से लटकती मिली।

फोरेंसिक टीम ने भी जुटाए साक्ष्य

सूचना पर पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कविता ने परिजनों ने माफी मांगी है। कविता मूलरूप से बस्ती जिले के मड़वानगर की रहने वाली थी। वह गोरखपुर में बहन नीरज के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। परिजनों के अनुसार, वह परिवार में सबसे छोटी थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। कविता किस बात से परेशान थी? उसने खुदकुशी क्यों की? फिलहाल यह किसी को समझ नहीं आ रहा है।

क्या लिया है सुसाइड नोट में

कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कविता ने लिखा है ‘बहुत गलती हो गई… पापा, मम्मी और दीदी, आई लव यू। माफ करना, आप लोगों को बहुत परेशान किया।’

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
