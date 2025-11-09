Hindustan Hindi News
'पापा को मारा था', बच्चों की गवाही बनी कातिल मां और प्रेमी की सजा का आधार; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

'पापा को मारा था', बच्चों की गवाही बनी कातिल मां और प्रेमी की सजा का आधार; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

संक्षेप: सबसे बड़े बेटे ने जिसकी उम्र उस समय 15 साल थी ने अदालत में कहा, ‘मेरी मां के दो साल से सुनील कुमार नाम के व्यक्ति से संबंध थे। वह व्यक्ति जब कभी हमारे घर आता था तो मुझे और अन्य बच्चों को पीटता था। मैंने उसे और धर्मवीर के कई बार अपने घर के पास देखा था। मैंने इस बारे में अपने पिता को भी सतर्क किया था।

Sun, 9 Nov 2025 09:32 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के आगरा में एक महिला (उम्र 34 वर्ष), उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को पति की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना तब अंजाम दी गई जब पति ने उनके संबंध का विरोध किया था। उनके बच्चों द्वारा मां के विवाहेत्तर संबंधों के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान इस मामले में निर्णायक साबित हुए। अदालत ने हर दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के अनुसार मारे गए शख्स का नाम रामवीर सिंह और उम्र 34 साल थी। दंपती के सबसे बड़े बेटे ने जिसकी उम्र उस समय 15 साल थी ने अदालत में कहा, ‘मेरी मां के दो साल से सुनील कुमार नाम के व्यक्ति से संबंध थे। वह व्यक्ति जब कभी हमारे घर आता था तो मुझे और मेरे भाइयों को पीटता था। मैंने उसे और धर्मवीर के कई बार अपने घर के पास देखा था। मैंने इस बारे में अपने पिता को भी सतर्क किया था। जब मेरे पिता जो कि एक ऑटो ड्राइवर थे बाहर जाते थे तो सुनील चुपके से घर आता था और मां के साथ कमरे में रहता था।’ बच्चे के 13 और आठ साल के छोटे भाइयों ने भी मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे ही बातें कहीं।

अचानक लापता हो गए थे राजवीर

एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को रामवीर सिंह (उम्र 34 वर्ष) अचानक लापता हो गए। तब बच्चों के चाचा टीकाराम ने उनकी काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब टीकाराम ने पुलिस से संपर्क किया और मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके दो दिन बाद राजवीर सिंह की लाश गांव के कुएं में मिली। पुलिस ने रामवीर सिंह की पत्नी कुसुमा देवी (उम्र-घटना के समय 28 साल), उसके प्रेमी सुनील कुमार (28 वर्ष) और धर्मवीर सिंह (उम्र 32 वर्ष) के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत एफआईआर दर्ज की। सुनील और धर्मवीर भी ऑटो ड्राइवर थे।

शरीर पर थे चोट के 12 निशान

राजवीर सिंह के शव के पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उससे उनके साथ की गई बेरहमी की कहानी सामने आ गई। राजवीर के शरीर पर 12 चोटों के निशान पाए गए थे। मृत्यु का कारण कोमा बताया गया, जो उन्हें लगी घातक चोटों की वजह से हुआ था। पुलिस ने उस लंबी लकड़ी को बरामद कर लिया जिससे रामवीर को कथित रूप से बुरी तरह मारा गया था। इसके साथ ही एक जला हुआ मोबाइल फोन भी मिला। मुख्य आरोपी कुसुमा को 17 फरवरी और उसके दो दिन बाद 19 फरवरी को अन्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में उस साल 13 मई को चार्जशीट फाइल कर दी थी।

ट्रायल के दौरान आरोपियों ने राजवीर की हत्या में संलिप्तता से इनकार कर दिया था। सजा से बचने के लिए उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि रामवीर का स्थानीय गुंडों के साथ संबंध था, जिसके चलते उसकी हत्या हुई। लेकिन कुसुमा के तीनों बच्चों—जिसमें एक तब 15 वर्ष का था, दूसरा 13 और तीसरा 8 वर्ष का—द्वारा उनकी मां और प्रेमी-सहयोगी के बारे में दिए गए बयान ने आरोपियों को सजा दिलाने में मदद की। बच्चों के बयान, पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संजय लाल ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

