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लखनऊ अग्निकांड: पापा बचा लो, यहां आग लग गई है...पिता के कानों में गूंज रही बेटे की अंतिम पुकार

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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Lucknow Fire Tragedy : लखनऊ अग्निकांड में जिन्होंने अपनों को गंवाया है उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। इन्हीं में से एक था 24 साल का सुखमनी जिसने अलीगंज की इमारत में आग लगने के बाद करीब ढाई बजे अपने पिता को फोन किया था। बेटे की चीख-पुकार सुनकर उनके हाथ-पांव कांप गए।

लखनऊ अग्निकांड: पापा बचा लो, यहां आग लग गई है...पिता के कानों में गूंज रही बेटे की अंतिम पुकार

Lucknow Fire Tragedy : ‘पापा बचा लो, यहां आग लग गई है...’ 24 साल का सुखमनी फोन पर कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाया और एक झटके में एक हंसता-खेलता परिवार तबाह हो गया। आलमबाग बस स्टैंड के पास रहने वाले सरकारी कर्मचारी प्रभुजोत सिंह का बेटा सुखमनी पिछले चार साल से आग से राख हुई अलीगंज की इसी इमारत में चलने वाले संस्थान में कार्यरत था। बिलखते पिता ने बताया कि दोपहर करीब ढाई बजे सुखमनी का फोन आया था। चीख सुनकर हाथ-पांव कांप गए। दफ्तर से बदहवास हालत में अलीगंज घटनास्थल की तरफ भागा, लेकिन जब तक पहुंचता, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं मां किरण कौर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े भाई सायबान सिंह भी अपने छोटे भाई को खोने के दर्द से टूट चुके हैं। वहीं, सोमवार को पोस्टमार्टम हाउस का मंजर रूह कंपा देने वाला था, जहां परिजन, रिश्तेदार और दोस्त अपनों से हुई आखिरी बातचीत को याद कर फफक पड़ रहे थे। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वालों में ज्यादातर नौजवान हैं। उन सबके परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लोग उस मंजर को याद कर लगातार रोए जा रहे हैं।

बेटे के जाने की खबर सुन जम्मू से रवाना हुए फौजी पिता

जानकीपुरम निवासी केशव दत्त भारतीय सेना (आईबी) में तैनात हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जम्मू में है। उनका बेटा भी इसी इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि सोमवार सुबह वह अपनी मां से ‘जल्दी घर लौट आऊंगा’ कहकरनिकला था। बेटे की मौत की खबर मिलते ही पिता तुरंत जम्मू से लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

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जिद कर चुना था करियर

सीतापुर के बिसवां निवासी आलोक श्रीवास्तव का बेटा आदित्य अलीगंज में रिश्तेदार के घर रहकर यह कोर्स कर रहा था। उसने अपनी मां कल्पना से जिद करके यह कोर्स चुना था। हादसे की खबर मिलते ही छोटा भाई धैर्य, बहन निष्ठा व आस्था पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव को देख उनकी चीखें निकल गईं।

बेटे की मौत पर पिता बेसुध

बाराबंकी (फतेहपुर) के हाजी इमरान का इकलौता बेटा शाहजान (22) गुडंबा इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पिता फैजुल्लागंज में नया मकान बनवा रहे थे, ताकि बेटा आराम से रह सके। लेकिन पहले ही बेटे की सांसें थम गईं। हादसे की खबर सुनते ही पिता बेसुध होकर गिर पड़े, जिन्हें रिश्तेदारों ने बमुश्किल संभाला।

सांस लेना दूभर था, मुंह में रुमाल बांध रेलिंग के सहारे उतरे

अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसी में ‘हेडहॉपर्स’ नाम की कंपनी संचालित होती है। यह एनिमेशन से जुड़ी कंपनी है। कंपनी के भुवन श्रीवास्तव ने बताया कि कमरे के बाहर इतना काला धुआं था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। मुंह पर रुमाल बांधा और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हम और हमारे साथी रेलिंग पकड़कर धीरे-धीरे नीचे की ओर आए। चारों तरफ चीख-पुकार मची थी। उन्होंने बताया कि आग नीचे की मंजिल से लगी थी। धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों में भर रहा था। छत का रास्ता भी बंद ।

भुवन ने कहा कि उस वक्त सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी कि किसी भी तरह बाहर निकलना है। रेलिंग पकड़कर बाहर आ गया। आग लगने के बाद करीब आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के पहुंचने का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कर्मचारी एक-दूसरे को फोन करते रहे, लेकिन कई साथियों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आसिफ सुरक्षित बाहर आ गए, जबकि हर्षित और सचिन भी किसी तरह निकलने में सफल रहे।

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दरवाजा खोला तो धुआं-धुआं

मेरठ निवासी गौरव कुमार ने बताया कि आग लगने के बाद सबसे पहले नीचे की तरफ से धुआं और लपटें उठती दिखाई दीं। बिजली जाने के बाद जब मैंने दरवाजा खोला, तो बेसमेंट की ओर से धुआं ऊपर की तरफ आता नजर आया। हालांकि आग की शुरुआत कहां से हुई, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। गौरव ने बताया कि नीचे से उठे धुएं ने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में ऊपर की मंजिलों पर मौजूद लोगों के लिए बाहर निकालना मुश्किल हो गया। किसी तरह मैं बाहर निकल सका।

उत्तराखंड के गढ़वाल निवासी शैलेंद्र ने बताया कि आग लगने के बाद देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। दरवाजे से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास किया। मजबूरी में बिजली के तार पकड़कर नीचे आने की कोशिश की। तार भी जल रहे थे, जिससे हाथ झुलस गए। शैलेंद्र ने बताया कि घटना का पता चलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। तब तक हालत गंभीर हो चुके थे।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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