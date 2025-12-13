Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsPankaj Chaudhary has said that No position is small or big
कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता; यूपी भाजपा अध्यक्ष पद की ताजपोशी से पहले बोले पंकज चौधरी

कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता; यूपी भाजपा अध्यक्ष पद की ताजपोशी से पहले बोले पंकज चौधरी

संक्षेप:

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाते हैं।

Dec 13, 2025 08:52 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महराजगंज
share

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। किसी अन्य के पर्चा दाखिल नहीं करने की वजह से उनका इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय है। वहीं, औपचारिक ताजपोशी से पहले पंकज चौधरी ने कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसे निभाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद के नामांकन के बाद पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो पर्चा दाखिला हुआ है। जब घोषणा होगी तब कुछ कहा जा सकता है। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो दायित्व मिलता है उसे पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी क्यों पहली पसंद? क्या है भाजपा की रणनीति

पंकज चौधरी इकलौते उम्मीदवार

पंकज चौधरी अध्यक्ष पद के इकलौते उम्मीदवार है। जिन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चार सेट में इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी श्री चौधरी के नामांकन पत्रों में प्रस्तावक बने। पंकज चौधरी ने प्रस्तावकों की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और विनोद तावड़े को नामांकन पत्र सौंपे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले पंकज चौधरी का इस पद पर चुना जाना तय है, जिसकी औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर को की जाएगी। पीयूष गोयल रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। पंकज चौधरी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े के साथ आज दोपहर दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

गोरखपुर के रहने वाले हैं पंकज चौधरी

पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं और महाराजगंज से सात बार सांसद रहे हैं। वह ओबीसी कुर्मी समुदाय से आते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी, 2025 को होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और फिर बिहार विधानसभा चुनावों के कारण इसमें देरी हुई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |