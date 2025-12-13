कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता; यूपी भाजपा अध्यक्ष पद की ताजपोशी से पहले बोले पंकज चौधरी

संक्षेप: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाते हैं।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। किसी अन्य के पर्चा दाखिल नहीं करने की वजह से उनका इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय है। वहीं, औपचारिक ताजपोशी से पहले पंकज चौधरी ने कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसे निभाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद के नामांकन के बाद पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो पर्चा दाखिला हुआ है। जब घोषणा होगी तब कुछ कहा जा सकता है। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो दायित्व मिलता है उसे पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं।

पंकज चौधरी इकलौते उम्मीदवार पंकज चौधरी अध्यक्ष पद के इकलौते उम्मीदवार है। जिन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चार सेट में इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी श्री चौधरी के नामांकन पत्रों में प्रस्तावक बने। पंकज चौधरी ने प्रस्तावकों की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और विनोद तावड़े को नामांकन पत्र सौंपे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले पंकज चौधरी का इस पद पर चुना जाना तय है, जिसकी औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर को की जाएगी। पीयूष गोयल रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। पंकज चौधरी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े के साथ आज दोपहर दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।