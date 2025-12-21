Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspankaj chaudhary first major meeting in lucknow he lashes out at opposition said bjp workers are always ready
BJP वर्कर हमेशा तैयार, लखनऊ में पहली बड़ी बैठक के बाद पंकज चौधरी के तीखे तेवर; विपक्ष पर बरसे

BJP वर्कर हमेशा तैयार, लखनऊ में पहली बड़ी बैठक के बाद पंकज चौधरी के तीखे तेवर; विपक्ष पर बरसे

संक्षेप:

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के विपक्ष को लेकर तीखे तेवर देखने को मिले। SIR के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले उन्होंने चर्चा मांगी। हमने चुनाव सुधार पर चर्चा भी करा दी। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। 

Dec 21, 2025 05:40 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के यूपी भाजपा की कमान संभालने के बाद रविवार को लखनऊ IGP ऑफिस में संगठन की पहली बड़ी बैठक हुई। बैठक में आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के विपक्ष को लेकर तीखे तेवर देखने को मिले। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर के विषय को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले उन्होंने चर्चा मांगी। हमने चुनाव सुधार पर चर्चा भी करा दी। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वे रामलीला में रैली भी कर डाले। उनको संतुष्ट करने का कोई हल नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा 27 और 29 नहीं देखती है। भाजपा कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैठक के बारे में बताते हुए यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। सरकार और संगठन के अनुभव साझा किए गए। संगठनात्मक रूप से आवश्यक विषयों पर चर्चा हो गई। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पहली बैठक थी। इसमें पार्टी को मजबूत करने के विषय में चर्चा हुई। एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर चर्चा हुई।

एसआईआर को लेकर घर-घर जाएंगे बीजेपी वर्कर

भाजपा एसआईआर को लेकर यूपी में नए सिरे से अभियान छेड़ने की तैयारी में है। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में एसआईआर के काम को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं ने एक महीने जी-जान से मेहनत कर ली तो 2027 उनका होगा। उन्हें विधानसभा चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से इस बात पर पूरा फोकस करने को कहा था कि फर्जी वोटर मतदाता सूची से कैसे बाहर किए जाएं। वहीं, सही और राष्ट्रवादी विचारधारा का कोई मतदाता सूची में आने से छूट न जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीएलओ के जरिए गलत वोटरों को सूची से बाहर कराने में जुट जाने का आह्वान किया था। कहा था कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दाखिल करें।

ये भी पढ़ें:यूपी में कब है एसआईआर की आखिरी तारीख, क्या दोबारा बढ़ेगी डेट? पढ़ें
ये भी पढ़ें:एसआईआर में अब सांसदों को भी सक्रिय करेगी भाजपा, योगी और प्रदेश अध्यक्ष की मंथन
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Politics Up Latest News UP BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |