BJP वर्कर हमेशा तैयार, लखनऊ में पहली बड़ी बैठक के बाद पंकज चौधरी के तीखे तेवर; विपक्ष पर बरसे

संक्षेप: नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के विपक्ष को लेकर तीखे तेवर देखने को मिले। SIR के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले उन्होंने चर्चा मांगी। हमने चुनाव सुधार पर चर्चा भी करा दी। हम चर्चा से भागते नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के यूपी भाजपा की कमान संभालने के बाद रविवार को लखनऊ IGP ऑफिस में संगठन की पहली बड़ी बैठक हुई। बैठक में आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के विपक्ष को लेकर तीखे तेवर देखने को मिले। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर के विषय को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले उन्होंने चर्चा मांगी। हमने चुनाव सुधार पर चर्चा भी करा दी। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वे रामलीला में रैली भी कर डाले। उनको संतुष्ट करने का कोई हल नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा 27 और 29 नहीं देखती है। भाजपा कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं।

बैठक के बारे में बताते हुए यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। सरकार और संगठन के अनुभव साझा किए गए। संगठनात्मक रूप से आवश्यक विषयों पर चर्चा हो गई। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पहली बैठक थी। इसमें पार्टी को मजबूत करने के विषय में चर्चा हुई। एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर चर्चा हुई।