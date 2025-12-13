डिप्टी मेयर, सात बार सांसद और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इस तेल कंपनी के मालिक भी हैं पंकज चौधरी

संक्षेप: पंकज चौधरी ने पार्षद के चुनाव से शुरुआत की थी। वह डिप्टी मेयर और सात बार सांसद के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। 36 सालों में पंकज चौधरी का सियासी सफर शानदार रहा है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगभग तय हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार पंकज चौधरी को पार्टी की गैर-यादव ओबीसी रणनीति का अहम चेहरा माना जा रहा है। पंकज चौधरी ने पार्षद के चुनाव से शुरुआत की थी। वह डिप्टी मेयर और सात बार सांसद के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। 36 सालों में पंकज चौधरी का सियासी सफर शानदार रहा है। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार संगठन और रणनीति दोनों में मजबूत माने जाने वाले पंकज चौधरी व्यवसाय से भी जुड़े हैं। वह राहत रूह ऑयल कंपनी के मालिक हैं। यह कंपनी एक पुरानी और प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक कंपनी है, जो 1881 से हर्बल तेल और उत्पाद बनाती है।

20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में जन्मे पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद चुनाव से की थी। उसी वर्ष गोरखपुर से अलग होकर महाराजगंज नया जिला बना, जिसे उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। वे गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे। पंकज चौधरी पहली बार 1991 में महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 1996, 1998, 2004, 2019 और 2024 में उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, तो उनका राजनीतिक सफर लगातार सफलता की मिसाल रहा है। पूर्वांचल में उनका प्रभाव कुर्मी ओबीसी सवर्ण सामाजिक समीकरण के तौर पर देखा जाता है।

कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वोटबैंक माना जाता है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 7 से 10 प्रतिशत बताई जाती है। पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड की करीब 40-50 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 33 सीटों का नुकसान हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी गैर-यादव ओबीसी वोटों को फिर से एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावित घोषणा को इसी रणनीति का बड़ा कदम माना जा रहा है।