यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, घोषणा कल, नामांकन के बाद महाराजगंज में जश्न

संक्षेप: यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए महराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का निर्विरोध चयन होते ही जिले में उत्साह की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी का जश्न मनाना शुरू कर दिया।

यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए महराजगंज के सांसद व केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का निर्विरोध चयन तय होते ही जिले में उत्साह का माहौल बन गया। नामांकन प्रक्रिया में केवल पंकज चौधरी का ही पर्चा दाखिल होने से उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया। इस खबर के सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री के आवास पर पहुंच पदाधिकारियों ने पटाखा फोड़ खुशियों का इजहार किया। वहीं, बहुत बड़ी तादात में भाजपाई एक दिन पहले से लखनऊ पहुंच गए हैं।

शनिवार को जैसे ही यह खबर जिले में पहुंची कि यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार पंकज चौधरी ही हैं तो जिले में जश्न शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ता उनके धनेवा-धनेई स्थित आवास पर पहुंचे और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे भी लगाए। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से पंकज चौधरी के यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में शामिल होने की अटकलें तेज थीं। शनिवार सुबह बदले राजनीतिक परिदृश्य में वह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक बने।