यूपी भाजपा की नई टीम के लिए सीएम योगी से मिले पंकज-धर्मपाल, कोर कमेटियों का दायरा बढ़ा
यूपी में भाजपा की प्रदेश की टीम का पेच फंसा हुआ है। लगातार बैठकों के बाद भी पंकज चौधरी की नई टीम घोषित नहीं हो पा रही है। एक बार फिर इसी पर मंथन के लिए सीएम योगी से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मुलाकात की है।
UP News: भाजपा की नई प्रदेश टीम को लेकर मंथन अब भी जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। अंतिम सूची पर मुहर का इंतजार हो रहा है। कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात को नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन सहित आगामी कार्यक्रम-अभियानों और जिलों की कोर कमेटी को लेकर खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें चुनावी तैयारियों से जुड़े विषयों के साथ ही मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पांच जून से शुरू हो रहे अभियान को लेकर चर्चा होने की खबर है। भाजपा पांच से लेकर 21 जून यानी योग दिवस तक कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसे लेकर मंत्रियों को भी खास निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल कुछ बिंदुओं पर गतिरोध के चलते यूपी भाजपा की नई टीम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक बीते एक पखवारे से अधिक समय से मेराथन मंथन का सिलसिला चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े आदि नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री संगठन कई दिन से दिल्ली में ही थी। महामंत्री संगठन मंगलवार को और प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को लखनऊ पहुंचे। शाम को दोनों ने मुख्यमंत्री से उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की।
कमेटी में 2022-24 के प्रत्याशी भी किए शामिल
सरकार और संगठन के मंथन के आधार पर जिलों में बनीं पार्टी की कोर कमेटियों का प्रारूप भी बदल दिया गया है। अभी प्रभारी मंत्रियों के साथ होने वाली कोर कमेटियों की बैठक में जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि ही शामिल होते थे। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करते हुए इसका दायरा भी बुधवार को बढ़ा दिया गया। अब कोर कमेटी की बैठकों में जिलाध्यक्ष के साथ ही जिला महामंत्री, प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
इसके अलावा निर्वतमान जिलाध्यक्षों और 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे पार्टी नेताओं को भी कोर कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर बुधवार को मंत्रियों के प्रभार क्षेत्र में फेरबदल और कोर कमेटी का दायरा बढ़ाने के दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नए बनाए गए मंत्रियों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों को गांवों में रात्रि विश्राम और लोगों से संवाद का निर्देश दिया गया है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।