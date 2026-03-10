यूपी के इस जिले में 64 गांवों से गुजरेगा पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे, 150 हेक्टेअर जमीन चिन्हित
Panipat-Gorakhpur Expressway: रामपुर जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया है। करीब 150 हेक्टेयर जमीन को इस महापरियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। अब निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। एक्सप्रेसवे रामपुर के 64 गांवों से होकर गुजरेगा।
Panipat-Gorakhpur Expressway News: हरियाणा के पानीपत से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस-वे (फेज-1) के निर्माण की प्रक्रिया रामपुर जिले में शुरू हो गई है। यह हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर रामपुर की चार तहसीलों के 64 गांवों से होकर गुजरेगा। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया है और करीब 150 हेक्टेयर जमीन को इस महापरियोजना के लिए चिन्हित किया गया है।
एक्सप्रेस वे चार तहसीलों रामपुर, स्वार, बिलासपुर और टांडा तहसील क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसके लिए अब निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पानीपत-गोरखपुर फेज एक के बीच हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कारिडोर के निर्माण की घोषणा प्रदेश सरकार पूर्व में कर चुकी है। अब एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, एक्सप्रेस वे डिजाइन के अनुसार चारों तहसीलों के कुल 64 गांवों की सूची तैयार की गई है। इन सभी गांवों की भूमि से होकर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण शुरू करने से पहले जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही चयनित गांवों की सूची भी उपलब्ध करा दी गई है। जिले में इस एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 50 किलोमीटर होगी और एक्सप्रेस वे की चौड़ाई 60 से 70 मीटर के बीच होगी। जिस पर करीब 2500 करोड़ रुपये का बजट खर्च होने का अनुमान है।
भूमि के बैनामों पर लगेगी रोक
एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित गांवों की भूमि के बैनामे, भूमि उपयोग परिवर्तन आदि की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी। बैनामे आदि पर रोक एक्सप्रेस वे के लिए जरूरी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी। इसके लिए संबंधित तहसील के एसडीएम और सब रजिस्ट्रार को भी पत्र जारी किए जाने की तैयारी चल रही है।
इन तहसील क्षेत्र के गांवों में होगा अधिग्रहण
रामपुर सदर-05
स्वार-22
बिलासपुर-21
टांडा-16
क्या बोले अधिकारी
एडीएम/ भू-अध्याप्ति अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जरूरी भूमि के अधिग्रहण से पहले की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा गया है। जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उनकी सूची तैयार की गई है।
