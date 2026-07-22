अयोध्या मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बेड पर सो रही MBBS छात्रा को सांप ने डसा, मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश में अयोध्या मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बेड पर सो रही MBBS छात्रा को सांप ने डस लिया। सूचना के बाद हॉस्टल में हड़कंप मच गया। छात्रा की हालत गंभीर है। उसका इलाज चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या मेडिकल कॉलेज में सांप डसने की घटना से छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई। राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बेड पर सो रही एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा खुशी जैन को सांप ने डस लिया। घटना के बाद छात्राओं में हड़कंप मच गया। साथी छात्राओं ने गंभीर अवस्था में उन्हें तत्काल दर्शननगर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से जयपुर (राजस्थान) निवासी खुशी जैन मेडिकल कॉलेज के गांजा शैक्षिक परिसर में प्राचार्य आवास के समीप स्थित गर्ल्स हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं। बुधवार तड़के करीब 3:00 से 3:30 बजे के बीच वह अपने कमरे में बेड पर सो रही थीं। इसी दौरान एक सांप ने उन्हें डस लिया। घटना का पता चलते ही अन्य छात्राओं ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा है।
हॉस्टल की अन्य छात्राएं भी डरीं
उधर, घटना की खबर फैलने के बाद छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई। हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राएं भी डर गई हैं। वहीं इस घटना को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि हॉस्टल के आस-पास साफ-सफाई और दवाओं का छिड़काव क्यों नहीं कराया गया।
गोंडा के मनकापुर में सर्पदंश से किसान की मौत
उधर, गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र के दुर्गापुर के मजरा सकरी में मंगलवार को सर्पदंश से अधेड़ किसान की मौत हो गई। घटना के बाद इलाज के लिए ले जाते समय किसान ने दम तोड़ दिया। शव घर पर पहुंचने पर कोहराम मच गया। दुर्गापुर के मजरा सकरी निवासी रामू भारती पुत्र कुशिहर अपने बेटे के साथ खेत में सोमवार को धान की रोपाई करने गया। मेढ़ के किनारे खरपतवार लगा था। रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच रामू भारती का पैर किसी विषैले सांप पर पड़ गया। इसके चलते सांप ने रामू के पैर में डंस लिया जिससे वह पानी भरे खेत में गिर गया। आवाज सुन बेटा दौड़ा तो देखा कि उसका पिता गिरा पड़ा है और सांप भी थोडी दूरी पर बैठा है। वह जोर-जोर से चिल्लाया तो आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। परिजन लोगों की मदद से रामू भारती को लेकर आनन-फानन में इलाज चल दिए। कुछ ही दूर खेत से जाते समय रामू की मौत हो गयी।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें