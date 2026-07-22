अयोध्या मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बेड पर सो रही MBBS छात्रा को सांप ने डसा, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश में अयोध्या मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बेड पर सो रही MBBS छात्रा को सांप ने डस लिया। सूचना के बाद हॉस्टल में हड़कंप मच गया। छात्रा की हालत गंभीर है। उसका इलाज चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या मेडिकल कॉलेज में सांप डसने की घटना से छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई। राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बेड पर सो रही एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा खुशी जैन को सांप ने डस लिया। घटना के बाद छात्राओं में हड़कंप मच गया। साथी छात्राओं ने गंभीर अवस्था में उन्हें तत्काल दर्शननगर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से जयपुर (राजस्थान) निवासी खुशी जैन मेडिकल कॉलेज के गांजा शैक्षिक परिसर में प्राचार्य आवास के समीप स्थित गर्ल्स हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं। बुधवार तड़के करीब 3:00 से 3:30 बजे के बीच वह अपने कमरे में बेड पर सो रही थीं। इसी दौरान एक सांप ने उन्हें डस लिया। घटना का पता चलते ही अन्य छात्राओं ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा है।

हॉस्टल की अन्य छात्राएं भी डरीं उधर, घटना की खबर फैलने के बाद छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई। हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राएं भी डर गई हैं। वहीं इस घटना को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि हॉस्टल के आस-पास साफ-सफाई और दवाओं का छिड़काव क्यों नहीं कराया गया।