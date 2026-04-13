ई-बसों में लगा पैनिक बटन फेल, 4 साल में एक बार भी नहीं दबा; हाईटेक सुरक्षा बनी शोपीस

यात्रियों की सुरक्षा के लिए ई-बसों में लगाए गए पैनिक बटन अब सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। बड़े दावों के साथ शुरू की गई इस सुविधा का हाल यह है कि पुलिस से कनेक्टिविटी न होने के कारण आज तक एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सका।

UP News: ई-बसों में मुसाफिरों को सुरक्षा देने के लिए लगाए गए पैनिक बटन इतिहास बनते जा रहे हैं। 2021 में लंबे-चौड़े दावों के बीच ई-बस सेवा शुरू की गई थी, तब इनमें पैनिक और स्टॉप बटन लगाए गए थे। यात्री द्वारा इन्हें दबाने पर अगले स्टॉप पर सहायता को पुलिस पहुंचने की व्यवस्था थी पर ई-बसों के स्मार्ट कंट्रोल रूम की कनेक्टिविटी थाना-चौकी से न हो पाने की वजह से यह सेवा महज नाम बनकर रह गई। आज तक एक बार भी पैनिक बटन नहीं दबा। शहर में तीन चरणों में 100 ई बसों का संचालन शुरू कराया गया था।

कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधीन चली ई-बसों में दूसरी यह सुविधा थी कि यात्री यदि किसी स्टॉप पर उतरना चाहते है तो वह आवाज न लगाए बल्कि बस के भीतर लगे लोहे के पोल पर बटन लगी थी। इस बटन को दबाते ही चालक केबिन में लगी घंटी से स्टॉप- स्टॉप की आवाज गूंजने लगती थी। चालक आवाज सुन बस रोक देता था। यह सेवा भी कुछ दिन चली और अब मौजूदा में बिल्कुल ठप पड़ी है।

यूं करती थी पैनिक बटन काम रामादेवी से आईआईटी जाने वाली ई बस में कोई सफर कर रहा है और उसे किसी तरह का खतरा महसूस हो तो सीट के पास लगा पैनिक बटन दबा देगी तो किसी न किसी स्टॉप पर पुलिस पहुंच जाएगी। बटन दबाने के दस मिनट के भीतर पुलिस पहुंचने की बात कही गई थी। बटन दबते ही मैसेज नगर निगम मुख्यालय में स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस कंट्रोल और फिर वह मैसेज उस पिकेट के पास पहुंचता था जो उस रूट पर होगा। इस मैसेज से पुलिस तत्काल पहुंचने की व्यवस्था थी पर यह सुविधा महज इतिहास बनती जा रही है।