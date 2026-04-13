ई-बसों में लगा पैनिक बटन फेल, 4 साल में एक बार भी नहीं दबा; हाईटेक सुरक्षा बनी शोपीस
यात्रियों की सुरक्षा के लिए ई-बसों में लगाए गए पैनिक बटन अब सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। बड़े दावों के साथ शुरू की गई इस सुविधा का हाल यह है कि पुलिस से कनेक्टिविटी न होने के कारण आज तक एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सका।
UP News: ई-बसों में मुसाफिरों को सुरक्षा देने के लिए लगाए गए पैनिक बटन इतिहास बनते जा रहे हैं। 2021 में लंबे-चौड़े दावों के बीच ई-बस सेवा शुरू की गई थी, तब इनमें पैनिक और स्टॉप बटन लगाए गए थे। यात्री द्वारा इन्हें दबाने पर अगले स्टॉप पर सहायता को पुलिस पहुंचने की व्यवस्था थी पर ई-बसों के स्मार्ट कंट्रोल रूम की कनेक्टिविटी थाना-चौकी से न हो पाने की वजह से यह सेवा महज नाम बनकर रह गई। आज तक एक बार भी पैनिक बटन नहीं दबा। शहर में तीन चरणों में 100 ई बसों का संचालन शुरू कराया गया था।
कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधीन चली ई-बसों में दूसरी यह सुविधा थी कि यात्री यदि किसी स्टॉप पर उतरना चाहते है तो वह आवाज न लगाए बल्कि बस के भीतर लगे लोहे के पोल पर बटन लगी थी। इस बटन को दबाते ही चालक केबिन में लगी घंटी से स्टॉप- स्टॉप की आवाज गूंजने लगती थी। चालक आवाज सुन बस रोक देता था। यह सेवा भी कुछ दिन चली और अब मौजूदा में बिल्कुल ठप पड़ी है।
यूं करती थी पैनिक बटन काम
रामादेवी से आईआईटी जाने वाली ई बस में कोई सफर कर रहा है और उसे किसी तरह का खतरा महसूस हो तो सीट के पास लगा पैनिक बटन दबा देगी तो किसी न किसी स्टॉप पर पुलिस पहुंच जाएगी। बटन दबाने के दस मिनट के भीतर पुलिस पहुंचने की बात कही गई थी। बटन दबते ही मैसेज नगर निगम मुख्यालय में स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस कंट्रोल और फिर वह मैसेज उस पिकेट के पास पहुंचता था जो उस रूट पर होगा। इस मैसेज से पुलिस तत्काल पहुंचने की व्यवस्था थी पर यह सुविधा महज इतिहास बनती जा रही है।
ई बस सेवा के सीओएम रजनीश का कहना है कि पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्टिवटी चालू करने का पत्र भेजा गया है। पैनिक बटन की सुविधा जल्द बसों में शुरू कराई जाएगी। रही बात स्टॉप स्विच की तो इसकी जानकारी कराते हैं, क्यों बंद है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें