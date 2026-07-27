हापुड़ के अस्पताल में एसी ब्लास्ट से हड़कंप; आग लगने से फैला धुंआ, 32 मरीजों का रेस्क्यू हुआ
हापुड़ के गढ़ रोड स्थित देवनंदनी अस्पताल में रविवार देर रात एसी ब्लास्ट से आग लग गई। धुएं से अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल में भर्ती 32 मरीजों, जिनमें तीन नवजात भी शामिल थे, और आवासीय तल पर रह रहे 20 लोगों को दमकल ने सुरक्षित बाहर निकाला।
हापुड़ के गढ़ रोड स्थित देवनंदनी अस्पताल में रविवार देर रात अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर बने सेमी प्राइवेट रुम में अचानक आग लग गई। जिस वजह से धुंआ-धुंआ हो गया। इस फ्लोर पर करीब 32 मरीज भर्ती थे। जिसमें तीन नवजात शिशु भी शामिल हैं। इसके अलावा ऊपरी तल पर बने आवासीय तल पर रह रहे 20 लोग भी आग से घबरा गए। किसी प्रकार दमकल की टीम ने समय रहते ही सभी मरीजों और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलने पर एसपी सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। आग लगने की वजह से अस्पताल में घंटों तक भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। शुरूआती जांच में पता चला कि एसी में ब्लास्ट होने से आग लगी है। अब दमकल और पुलिस विभाग आग लगने के कारणों के जांच कर रहे हैं।
दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया
जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात करीब 1:56 बजे दमकल विभाग को सूचना मिली कि गढ़ रोड स्थित देवनंदनी अस्पताल में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम तीन दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। जिसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा, एसएफओ भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, सीओ अनीता चौहान सहित आसपास के थानों का पुलिस फोर्स भी पहुंच गया। इसके अलावा पिलखुवा से भी दो फायर गाड़ियों को मौके पर बुला लिया गया था।
रूम नंबर-12 में सबसे पहले लगी आग
अस्पताल के प्रथम तल पर बने सेमी प्राइवेट रूम नंबर-12 में आग लगने की सूचना पर वहां मौजूद अधिकारियों ने सबसे पहले भर्ती मरीजों और वहां मौजूद स्टॉफ को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया। जिसके बाद रेस्कूय किया गया और वहां मौजूद 32 मरीजों, जिनमें तीन नवजात भी शामिल हैं, उन्हें सकुशल दूसरे ब्लॉक के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। आग लगने की वजह से वहां पर धुंआ-धुंआ हो गया था। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने बीए सैट का प्रयोग करते हुए भवन के भीतर प्रवेश किया और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी प्रकार काबू पाया जा सका।
मरीजों और तीमारदारों का रेस्क्यू
देवनंदनी अस्पताल के प्रथम तल पर आग लगने के बाद ऊपर तल पर रह रहे 20 लोग भी फंस गए। किसी प्रकार दमकल और पुलिस के जवानों ने रेस्कयू करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और सभी को असेंबली प्वाइंट पर एकत्र किया गया। आग किसी और अन्य तल पर ना फैले, इसके लिए दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत की। जिसका परिणाम यह रहा कि आग अन्य तल पर नहीं फैल पाई। भवन से धुएं की निकासी हेतु स्मोक एग्जॉस्टर का प्रयोग किया गया था।
घंटों तक अफरा-तफरी मची रही
गढ़ रोड स्थित देवनंदनी अस्पताल शहर के प्रमुख अस्पतालों में शामिल है। इसमें काफी संख्या में मरीज भर्ती रहते हैं। जैसे ही अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली तो वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही आग पर काबू पाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आग और धुंआ उठता देख हर किसी की जान सकते में आ गई थी।
क्या बोले एसपी?
पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि देवनंदनी अस्पताल के एक कमरे में एसी में ब्लास्ट होने से आग लग लगी थी। पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया था और अफरा तफरी का माहौल था। सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। सभी मरीज स्वस्थ्य है। फिलहाल आग के कारणों की जांच कराई जा रही है।