Hindi NewsUP NewsPandit Singh nephew Samajwadi Party leader Suraj and his wife received a UP SIR notice
पंडित सिंह के भतीजे सपा नेता सूरज और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस, जानें पूरा मामला

संक्षेप:

पूर्व मंत्री स्व. पंडित सिंह के भतीजे और गोंडा सदर विधानसभा सीट से पूर्व सपा प्रत्याशी सूरज सिंह और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सिंह को नोटिस देकर पुनः एसआईआर कराने के लिए कहा गया है।

Feb 05, 2026 03:01 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। वहीं, गाेंडा जिले में मतदाताओं को अनावश्यक नोटिस जारी की जा रही है। जिसको लेकर आमजन परेशान नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री स्व. पंडित सिंह के भतीजे और जिले की सदर विधानसभा सीट से पूर्व सपा प्रत्याशी सूरज सिंह और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सिंह को नोटिस देकर पुनः एसआईआर कराने के लिए कहा गया है। एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में नहीं है। मामले में जांच नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

मूल रूप से वजीरगंज ब्लाक के बल्लीपुर गांव निवासी और पूर्व मंत्री स्व. पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह और पत्नी श्रद्धा सिंह को प्रशासन ने नोटिस दी है। जिसको लेकर सूरज सिंह ने सरकार और प्रशासन के साथ ही चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। सूरज सिंह ने कहा कि गैर भाजपाइयों और समुदाय विशेष के लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उलझाकर परेशान किया जा रहा है। समुदाय विशेष और समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं का वोट मतदाता सूची से हटवाने की मंशा से प्रशासन काम कर रहा है। सपा नेता सूरज सिंह ने डीएम, एडीएम और एसडीएम को पत्र के माध्यम से एवं तरबगंज एसडीएम को पत्र लिखकर यह बात पूछी है कि उनका और उनकी पत्नी श्रद्धा सिंह को नोटिस किस नियत से दिया गया है।

सूरज सिंह ने आगे बताया कि 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम था और उसी सूची से मैपिंग भी कराई गई थी बावजूद इसके हमारा नाम नो मैपिंग में डालकर नोटिस थमा दी गई है। सपा नेता ने कहा कि विधानसभा सदर के बीएलओ पर जबरन दबाव बनाकर मतदाताओं को परेशान करने के लिए भाजपा के लोगों द्वारा फॉर्म सात भरकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। बीएलओ के जमा लेने से मना करने पर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिसका साक्ष्य भी उपलब्ध है। कहा कि अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो इसके लिए आंदोलन होगा और आयोग और प्रशासन की इस मनमानी के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

