...पंडित पागल हो गया है; डीएम आवास से निकले पीसीएस अलंकार, बंधक बनाने के आरोप लगाए

संक्षेप: बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग उनके समर्थन में आवास पहुंचने लगे। हालांकि एडीएम और मेयर सिटी मजिस्ट्रेट को समझाने पहुंचे लेकिन वह नहीं माने। कु

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग उनके समर्थन में आवास पहुंचने लगे। हालांकि एडीएम और मेयर सिटी मजिस्ट्रेट को समझाने पहुंचे लेकिन वह नहीं माने। कुछ देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट डीएम से मिलने के लिए पैदल ही निकल गए। डीएम आवास से बाहर निकलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मीडिया से बातचीत की और गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया। उन्होंने कहा कि डीएम आवास में उन्हें दो घंटे तक बंधक बनाए रखा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवास पर वार्तालाप के दौरान मुझ पर इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा था कि मैंने एसआईआर के काम के दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। यह कोशिश भी की गई कि मैंने तनाव अथवा डिप्रेशन के कारण इस्तीफा दिया है। इसका शंकराचार्य प्रकरण अथवा यूजीसी एक्ट से कुछ लेना-देना नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने आरोप लगाया कि लखनऊ से डीएम के पास एक फोन कॉल आई। उस पर ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहे गए। कॉल करने वाले ने कहा, ब्राह्मण पागल हो गया है। उसी समय यह संकेत मिल गया कि मुझे पूरी रात यहां बंद करके रखा जाएगा। मैंने तत्काल बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे को फोन किया। दीपक पांडे मेरे साथ डीएम आवास पर गए थे। उनके साथ मैं अपनी जान बचाकर निकल आया।