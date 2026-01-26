Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newspandit pagal ho gaya hai PCS officer Alankar Agnihotri left DM residence Accused taking hostages
...पंडित पागल हो गया है; डीएम आवास से निकले पीसीएस अलंकार, बंधक बनाने के आरोप लगाए

...पंडित पागल हो गया है; डीएम आवास से निकले पीसीएस अलंकार, बंधक बनाने के आरोप लगाए

संक्षेप:

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग उनके समर्थन में आवास पहुंचने लगे। हालांकि एडीएम और मेयर सिटी मजिस्ट्रेट को समझाने पहुंचे लेकिन वह नहीं माने।

Jan 26, 2026 10:07 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग उनके समर्थन में आवास पहुंचने लगे। हालांकि एडीएम और मेयर सिटी मजिस्ट्रेट को समझाने पहुंचे लेकिन वह नहीं माने। कुछ देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट डीएम से मिलने के लिए पैदल ही निकल गए। डीएम आवास से बाहर निकलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मीडिया से बातचीत की और गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया। उन्होंने कहा कि डीएम आवास में उन्हें दो घंटे तक बंधक बनाए रखा गया।

सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवास पर वार्तालाप के दौरान मुझ पर इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा था कि मैंने एसआईआर के काम के दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। यह कोशिश भी की गई कि मैंने तनाव अथवा डिप्रेशन के कारण इस्तीफा दिया है। इसका शंकराचार्य प्रकरण अथवा यूजीसी एक्ट से कुछ लेना-देना नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने आरोप लगाया कि लखनऊ से डीएम के पास एक फोन कॉल आई। उस पर ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहे गए। कॉल करने वाले ने कहा, ब्राह्मण पागल हो गया है। उसी समय यह संकेत मिल गया कि मुझे पूरी रात यहां बंद करके रखा जाएगा। मैंने तत्काल बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे को फोन किया। दीपक पांडे मेरे साथ डीएम आवास पर गए थे। उनके साथ मैं अपनी जान बचाकर निकल आया।

मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे यहां जान का खतरा है। इसलिए मैं अपना आवास खाली करके जा रहा हूं। राजनीति में प्रवेश के विषय में सवाल पूछने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ब्राह्मण बंधु जो भी फैसला करेंगे उसी राह पर आगे बढ़ा जाएगा। इस बारे में डीएम से वार्ता करने का प्रयास किया मगर उन्होंने अभी कुछ बोलने से इनकार किया है। हालांकि वार्ता के दौरान मौजूद रहे अधिकारियों ने बताया कि आरोप गलत हैं। बेहद सौहार्द पूर्ण वातावरण में वार्तालाप चल रहा था। अचानक ही सिटी मजिस्ट्रेट बाहर निकाल कर चले आए। उन्हें गाड़ी से भेजने की बात भी हुई मगर उन्होंने पैदल जाना ही स्वीकार किया

