पंडित जी को खुद भी शादी कर लेनी चाहिए, धीरेंद्र शास्त्री के 30 बच्चों वाले बयान पर भड़के शहाबुद्दीन

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के 30 बच्चों वाले बयान पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और भड़काऊ टिप्पणियां करते हैं।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुसलमानों के 30-30 बच्चे होने जैसी बातें तथ्यहीन हैं और समाज में गलत संदेश देती हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री पूरे भारत में सिर्फ एक मुसलमान दिखा दें जिसके 30 बच्चे हों। यह हरगिज संभव नहीं है। देश में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन किसी के भी 30 बच्चे नहीं हैं। 6–7 बच्चों तक की बात मानी जा सकती है, मगर 30 कहना बहुसंख्यक समाज को उकसाने और भड़काने वाली बात है।