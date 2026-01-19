पंडित जी को खुद भी शादी कर लेनी चाहिए, धीरेंद्र शास्त्री के 30 बच्चों वाले बयान पर भड़के शहाबुद्दीन
आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और भड़काऊ टिप्पणियां करते हैं।
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुसलमानों के 30-30 बच्चे होने जैसी बातें तथ्यहीन हैं और समाज में गलत संदेश देती हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री पूरे भारत में सिर्फ एक मुसलमान दिखा दें जिसके 30 बच्चे हों। यह हरगिज संभव नहीं है। देश में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन किसी के भी 30 बच्चे नहीं हैं। 6–7 बच्चों तक की बात मानी जा सकती है, मगर 30 कहना बहुसंख्यक समाज को उकसाने और भड़काने वाली बात है।
मौलाना ने आगे कहा कि संतान होना खुदा की बड़ी नेमतों में से एक है। जिनके बच्चे नहीं होते, उनके दर्द और पीड़ा को वही समझ सकता है। ऐसे लोग दर-दर भटकते हैं, हर धर्मस्थल पर जाते हैं, सूफी संतों के दरबार में हाजिरी देते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर मजाक या तंज उचित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह पंडित धीरेंद्र शास्त्री का सम्मान करते हैं क्योंकि वह एक धर्मगुरु हैं। साथ ही सलाह देते हुए कहा कि पंडित जी को खुद भी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि उन्हें बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारियों का वास्तविक एहसास हो सके। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपील की कि धर्मगुरुओं को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिससे समाज में तनाव और भ्रम पैदा हो।