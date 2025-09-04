समोसे नहीं खिलाने पर पति की जान सांसत में; पंचायत बुलाई गई, बीवी ने परिजनों से भी पिटवाया

पीलीभीत में समोसे की वजह से एक पति की जान सांसत में आ गई। दरअसल समोसे डिमांड पूरी न होने पर पत्नी ने मायके वालों को ससुराल बुला लिया। जब दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी तो अपने परिजनों से पति की जमकर पिटवा दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

यूपी के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां समोसे की डिमांड पूरी न होने पर पत्नी ने मायके वालों को ससुराल बुला लिया। जब दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी तो अपने परिजनों से पति की जमकर पिटवा दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं, जानकारी मिलने पर परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

ये मामला सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भगवन्तापुर गांव के रहने वाली संगीता ने अपने पति शिवम से 30 अगस्त को समोसे लाने को कहा था। पति किसी कारणवश समोसा नहीं ले गया। इस बात पर संगीता नाराज हो गई। अगले दिन 31 अगस्त को गुस्से से भरी संगीता और शिवम के बीच विवाद हो गया। इस पर संगीता के कहने पर मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे। जहां पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी। इस दौरान चल रही पंचायत के बीच गुस्साई संगीता ने अपने परिजनों के साथ पति शिवम व उसकी मां की पिटाई कर दी।