समोसे नहीं खिलाने पर पति की जान सांसत में; पंचायत बुलाई गई, बीवी ने परिजनों से भी पिटवाया

पीलीभीत में समोसे की वजह से एक पति की जान सांसत में आ गई। दरअसल समोसे डिमांड पूरी न होने पर पत्नी ने मायके वालों को ससुराल बुला लिया। जब दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी तो अपने परिजनों से पति की जमकर पिटवा दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीतThu, 4 Sep 2025 02:17 PM
यूपी के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां समोसे की डिमांड पूरी न होने पर पत्नी ने मायके वालों को ससुराल बुला लिया। जब दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी तो अपने परिजनों से पति की जमकर पिटवा दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं, जानकारी मिलने पर परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

ये मामला सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भगवन्तापुर गांव के रहने वाली संगीता ने अपने पति शिवम से 30 अगस्त को समोसे लाने को कहा था। पति किसी कारणवश समोसा नहीं ले गया। इस बात पर संगीता नाराज हो गई। अगले दिन 31 अगस्त को गुस्से से भरी संगीता और शिवम के बीच विवाद हो गया। इस पर संगीता के कहने पर मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे। जहां पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी। इस दौरान चल रही पंचायत के बीच गुस्साई संगीता ने अपने परिजनों के साथ पति शिवम व उसकी मां की पिटाई कर दी।

पत्नी समेत चार के खिलाफ केस दर्ज

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवम की मां विजय कुमारी ने समोसे के विवाद में हुई महाभारत की लिखित शिकायत की। जिस पर कोतवाली पुरनपुर पुलिस ने केस दर्ज कर घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी पुरनपुर प्रतीक दहिया ने पीड़िता विजय कुमारी और उसके बेटे शिवम की लिखित शिकायत पर पत्नी संगीता, उसकी माता ऊषा, पिता रामलड़ैते और मौसा रामोतार समेत चार के विरुद्ध बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास सहित मारपीट धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतीक दहिया ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

