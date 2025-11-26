यूपी के 413 ब्लॉकों पर होने जा रहा ये काम, ग्राम प्रधानों और प्रतिनिधियों को मिलेगी ट्रेनिंग

संक्षेप: यूपी के 413 ब्लॉकों में जल्द पंचायत रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। रिसोर्स सेंटर की मदद से पंचायती राज विभाग की योजनाओं की निगरानी होगी। वहीं ग्राम प्रधानों व प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूपी में एक तरफ अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी चल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर अब ब्लॉकों पर पंचायत रिसोर्स सेंटर के विस्तारीकरण का काम शुरू होगा। यूपी के 413 ब्लॉकों में जल्द पंचायत रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। रिसोर्स सेंटर की मदद से पंचायती राज विभाग की योजनाओं की निगरानी होगी। वहीं ग्राम प्रधानों व प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी 25 जिलों में पंचायत रिसोर्स सेंटर हैं और अब इसका विस्तार किया जा रहा है।

अभी ब्लॉकों में कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, जिसकी मदद से संबंधित ग्राम पंचायतों में चल रही योजनाओं की निगरानी की जा सके और उसकी प्रगति की रिपोर्ट ली जा सके। ऐसे में अब इसका विस्तार किया जाएगा। जल्द केंद्र सरकार की बदली हुई गाइड लाइन के अनुसार इन्हें स्थापित किया जाएगा। रिसोर्स सेंटर पर कंप्यूटर में दक्ष कर्मी रखे जाएंगे, जिनकी मदद से आंकड़े लिए जाएंगे। 15 हजार रुपये प्रति रिसोर्स सेंटर बजट रखा गया है। यही नहीं ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने और प्रतिनिधियों को अधिकारियों को प्रति जागरूक करने के लिए भी यह व्यवस्था की जा रही है।