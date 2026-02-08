Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPanchayat punished the accused of molestation by hitting him with shoes
थाने के बाहर लगी पंचायत, छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जूते मारने की सजा, वीडियो वायरल

थाने के बाहर लगी पंचायत, छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जूते मारने की सजा, वीडियो वायरल

संक्षेप:

संभल के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद थाने के बाहर पंचायत हुई, जिसमें आरोपी को जूते मारने की सजा सुनाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Feb 08, 2026 07:33 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, संभल
share Share
Follow Us on

यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद थाने के बाहर पंचायत हुई, जिसमें आरोपी को जूते मारने की सजा सुनाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ये मामला थाना कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को किशोरी घास लेने जंगल गई थी। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। परिजन आरोपी के खिलाफ तहरीर देने थाने पहुंचे। पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए बुलाया। इसी दौरान गांव के कुछ लोग थाने पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:प्यार के लिए लांघी थी सरहद, अब बेटे को जेल से छुड़ाने पाकिस्तान जाएंगे मां-बाप

पंचायत ने जूते मारने की सुनाई सजा

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों में बातचीत के बाद उन्हें थाने से बाहर भेज दिया गया। थाने के बाहर लोगों की भीड़ में कथित पंचायत हुई, जहां किशोरी से आरोपी युवक को जूते मारने के लिए कहा गया। वीडियो में किशोरी को युवक के सिर पर जूते मारते हुए देखा जा रहा है। वहीं, किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया।

वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक ओर कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई जा रही है, तो दूसरी ओर पुलिस की भूमिका को लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से वीडियो की जांच या किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।

दोनों पक्षों ने कानूनी कार्रवाई न करने की कही थी बात

इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी लोकेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से केवल मौखिक शिकायत की गई थी। बाद में दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न कराने की बात कहकर थाने से चले गए। उन्होंने कहा कि थाने के बाहर क्या हुआ, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पुलिस को नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |