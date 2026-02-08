थाने के बाहर लगी पंचायत, छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जूते मारने की सजा, वीडियो वायरल

संक्षेप: संभल के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद थाने के बाहर पंचायत हुई, जिसमें आरोपी को जूते मारने की सजा सुनाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद थाने के बाहर पंचायत हुई, जिसमें आरोपी को जूते मारने की सजा सुनाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ये मामला थाना कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को किशोरी घास लेने जंगल गई थी। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। परिजन आरोपी के खिलाफ तहरीर देने थाने पहुंचे। पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए बुलाया। इसी दौरान गांव के कुछ लोग थाने पहुंच गए।

पंचायत ने जूते मारने की सुनाई सजा सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों में बातचीत के बाद उन्हें थाने से बाहर भेज दिया गया। थाने के बाहर लोगों की भीड़ में कथित पंचायत हुई, जहां किशोरी से आरोपी युवक को जूते मारने के लिए कहा गया। वीडियो में किशोरी को युवक के सिर पर जूते मारते हुए देखा जा रहा है। वहीं, किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया।

वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक ओर कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई जा रही है, तो दूसरी ओर पुलिस की भूमिका को लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से वीडियो की जांच या किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।