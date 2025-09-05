पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता, अखिलेश यादव को यूपी के CEO का जवाब

यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट को लेकर भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा था। इसी का जवाब शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ ने दिया है।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) श्री नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को कहा कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद के चुनाव कराता है। सीईओ ने एक्स पर यह जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक पोस्ट रीपोस्ट करते हुए दिया है। यानी यह जानकारी अखिलेश यादव को दी गई है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने क्यों दी है।

दरअसल, पिछले दिनों यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की एआई से जांच और करीब सवा करोड़ वोटरों का नाम हटाने की खबर आई थी। अखिलेश यादव ने इसी खबर को पोस्ट करते हुए भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साध दिया था। अखिलेश ने पूछा था कि AI से जब सवा करोड़ का अपना घपला पकड़ आयोग पकड़ सकता है तो फिर हमारे द्वारा दिये गये 18000 में से केवल 14 एफ़िडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17986 एफ़िडेविट्स का क्यों नहीं?

अखिलेश के इसी सवाल का जवाब सीईओ ने दिया है। कहा कि AI अर्थात Artificial Intelligence के माध्यम से मतदाता सूचियों की त्रुटियों को ढूंढकर उनका सुधार किये जाने का समाचार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के हवाले से छपा था। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में स्थित पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं इन संस्थाओं व निकायों के चुनाव करवाने का कार्य करता है। सीईओ ने कहा कि इससे अलग भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा एवं विधानपरिषद के चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने और उनके रखरखाव का कार्य करता है और इन सदनों के चुनाव करवाता है।

कहा कि प्रायः आम जनता में और मीडिया में भी इस बात की स्पष्टता नहीं रहती है। लोग इन दोनों आयोगों के कार्य में अंतर नहीं जानते हैं। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी बहुधा इस भिन्नता की जानकारी नहीं है। इस अवसर का सदुपयोग कर इस भिन्नता को रेखांकित किया जाता है। AI का प्रयोग कर मतदाता सूची को शुद्ध किए जाने का समाचार भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है।

एक भी मूल शपथ पत्र नहीं मिला इसके साथ ही सपा के 18 हजार शपथ पत्रों के बारे में कहा कि यह मामला भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी करने पर यह पता चला है कि 4 सितम्बर 2025 तक वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ग़लत ढंग से काटने की शिकायत से संबंधित तथाकथित 18 हज़ार शपथ पत्रों में से एक शपथपत्र भी मूल रूप में संबंधित 33 ज़िलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित 74 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ है।