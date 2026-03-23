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पंचायत सहायक तैनात नहीं, लाइब्रेरी की किताबें मिलीं कहीं और; CDO के निरीक्षण में फंस गए ADO-सचिव

Mar 23, 2026 05:57 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बस्ती
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सीडीओ के निरीक्षण में पाया गया कि गांव में कई वर्षों से पंचायत सहायक तैनात नहीं है। ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना में चयनित है। एकेडमी की किताबें यहां पहुंच चुकी हैं। पंचायत सचिव ने बताया कि पुस्तकें किसी अन्य पंचायत में रखी हुई है। पुस्तकों की संख्या के मिलान में कम किताबें मिलीं।

पंचायत सहायक तैनात नहीं, लाइब्रेरी की किताबें मिलीं कहीं और; CDO के निरीक्षण में फंस गए ADO-सचिव

UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती के विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत अमिलहा में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना में लापरवाही और पंचायत भवन का संचालन नहीं होने पर एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस डीपीआरओ घनश्याम सागर ने जारी किया। यह कार्रवाई सीडीओ के निरीक्षण में मिली खामियों के चलते की जा रही है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमिलता फिरोज खान को दिए कारण बताओ नोटिस में डीपीआरओ घनश्याम सागर ने कहा कि सीडीओ ने 12 मार्च को विकास खंड के अमिलहा ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि यहां पर कई वर्ष से पंचायत सहायक तैनात नहीं है। ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना में चयनित है। एकेडमी की किताबें यहां पहुंच चुकी हैं। निरीक्षण के समय पंचायत सचिव ने बताया कि पुस्तकें किसी अन्य पंचायत में रखी हुई है। जब पुस्तकों की संख्या का मिलान किया गया कि तो कम किताबें मिलीं।

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पंचायत भवन में कोई कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं था। भवन में केवल कुछ फाइलें रखी हुई थीं। सम्पूर्ण रूप से पंचायत भवन गैर कार्यात्मक अवस्था में पाया गया। भवन के बाहर प्रदर्शित रोस्टर भी गलत था। सचिव का वास्तविक उपस्थिति दिवस शुक्रवार है, जबकि प्रदर्शित रोस्टर में सोमवार अंकित है। सीडीओ ने इस पर कड़ा रोष व्यक्त किया। इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती जा रही है।

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एडीओ पंचायत बहादुरपुर अवधेश कुमार को जारी कारण बताओ नोटिस में डीपीआरओ ने कहा कि अमिलहा गांव की स्थिति से स्पष्ट है कि आप अपने पर्यवेक्षणीय व पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है। इस सम्बन्ध में एडीओ और वीडीओ सात दिवस में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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