पंचायत सहायक तैनात नहीं, लाइब्रेरी की किताबें मिलीं कहीं और; CDO के निरीक्षण में फंस गए ADO-सचिव

सीडीओ के निरीक्षण में पाया गया कि गांव में कई वर्षों से पंचायत सहायक तैनात नहीं है। ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना में चयनित है। एकेडमी की किताबें यहां पहुंच चुकी हैं। पंचायत सचिव ने बताया कि पुस्तकें किसी अन्य पंचायत में रखी हुई है। पुस्तकों की संख्या के मिलान में कम किताबें मिलीं।

UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती के विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत अमिलहा में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना में लापरवाही और पंचायत भवन का संचालन नहीं होने पर एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस डीपीआरओ घनश्याम सागर ने जारी किया। यह कार्रवाई सीडीओ के निरीक्षण में मिली खामियों के चलते की जा रही है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमिलता फिरोज खान को दिए कारण बताओ नोटिस में डीपीआरओ घनश्याम सागर ने कहा कि सीडीओ ने 12 मार्च को विकास खंड के अमिलहा ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि यहां पर कई वर्ष से पंचायत सहायक तैनात नहीं है। ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना में चयनित है। एकेडमी की किताबें यहां पहुंच चुकी हैं। निरीक्षण के समय पंचायत सचिव ने बताया कि पुस्तकें किसी अन्य पंचायत में रखी हुई है। जब पुस्तकों की संख्या का मिलान किया गया कि तो कम किताबें मिलीं।

पंचायत भवन में कोई कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं था। भवन में केवल कुछ फाइलें रखी हुई थीं। सम्पूर्ण रूप से पंचायत भवन गैर कार्यात्मक अवस्था में पाया गया। भवन के बाहर प्रदर्शित रोस्टर भी गलत था। सचिव का वास्तविक उपस्थिति दिवस शुक्रवार है, जबकि प्रदर्शित रोस्टर में सोमवार अंकित है। सीडीओ ने इस पर कड़ा रोष व्यक्त किया। इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती जा रही है।