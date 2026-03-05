Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पंचायत सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी, ऐक्शन में आए डीएम; सचिव और ग्राम प्रधान पर केस

Mar 05, 2026 07:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कुशीनगर में एक पंचायत सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर कार्रवाई हुई। पंचायत सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएम सचिव और ग्राम प्रधान पर भी ऐक्शन लिया है। 

पंचायत सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी, ऐक्शन में आए डीएम; सचिव और ग्राम प्रधान पर केस

यूपी के कुशीनगर में फाजिलनगर विकास खंड के रहसू जानूबीपट्टी में पंचायत सहायक तैनात कमलेश देवी के प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर गलत ढंग से नियुक्ति करने वाले प्रधान, तत्कालीन सचिव व पंचायत सहायक कमलेश देवी के खिलाफ चौराखास थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

रहसू जानूबीपट्टी ग्राम पंचायत में कमलेश देवी का पंचायत सहायक के पद पर मेरिट के आधार पर वर्ष 2021 में चयन किया गया था। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गांव की ही एक महिला ने आरोप लगाया कि चयनित महिला के अंक पत्र फर्जी हैं और ग्राम प्रधान और सचिव ने शिकायत के बाद भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से चयन कर लिया। महिला द्वारा दिए गए हाईस्कूल के अंक पत्र में 494 अंक थे जबकि सम्बंधित अनुक्रमांक के अंक पत्र की ऑनलाइन जांच करने पर मात्र 278 अंक ही मिले। जांच में फर्जी अंक पत्र प्रमाणित होने पर पंचायत सहायक को निलंबित कर दिया गया। एडीओ पंचायत ने ग्रामप्रधान और सचिव को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन तय समय समाप्त होने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:यूपी में दर्दनाक हादसा, एक्सयूवी की टक्कर से ससुर-दामाद की मौत; बेटी गंभीर
ये भी पढ़ें:एक क्लिक पर मिलेगी यूपी के ईको पर्यटनस्थलों की पूरी जानकारी
ये भी पढ़ें:भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत की डिमांड, प्रधानों ने CM पोर्टल पर की शिकायत

पत्रावली के माध्यम से पूरे मामले को जिलाधिकारी कुशीनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामप्रधान पूनम देवी, तत्कालीन सचिव शिबू राय और पंचायत सहायक कमलेश देवी पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। इस आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Kushinagar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |