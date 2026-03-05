पंचायत सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी, ऐक्शन में आए डीएम; सचिव और ग्राम प्रधान पर केस
यूपी के कुशीनगर में एक पंचायत सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर कार्रवाई हुई। पंचायत सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएम सचिव और ग्राम प्रधान पर भी ऐक्शन लिया है।
यूपी के कुशीनगर में फाजिलनगर विकास खंड के रहसू जानूबीपट्टी में पंचायत सहायक तैनात कमलेश देवी के प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर गलत ढंग से नियुक्ति करने वाले प्रधान, तत्कालीन सचिव व पंचायत सहायक कमलेश देवी के खिलाफ चौराखास थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
रहसू जानूबीपट्टी ग्राम पंचायत में कमलेश देवी का पंचायत सहायक के पद पर मेरिट के आधार पर वर्ष 2021 में चयन किया गया था। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गांव की ही एक महिला ने आरोप लगाया कि चयनित महिला के अंक पत्र फर्जी हैं और ग्राम प्रधान और सचिव ने शिकायत के बाद भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से चयन कर लिया। महिला द्वारा दिए गए हाईस्कूल के अंक पत्र में 494 अंक थे जबकि सम्बंधित अनुक्रमांक के अंक पत्र की ऑनलाइन जांच करने पर मात्र 278 अंक ही मिले। जांच में फर्जी अंक पत्र प्रमाणित होने पर पंचायत सहायक को निलंबित कर दिया गया। एडीओ पंचायत ने ग्रामप्रधान और सचिव को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन तय समय समाप्त होने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं मिला।
पत्रावली के माध्यम से पूरे मामले को जिलाधिकारी कुशीनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामप्रधान पूनम देवी, तत्कालीन सचिव शिबू राय और पंचायत सहायक कमलेश देवी पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। इस आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
