चेहरा छुपाकर बीएचयू तक पहुंच ही गईं पल्लवी पटेल, नीट को लेकर मार्च निकालने से पहले गिरफ्तार

अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने 12 घंटे के अंदर पुलिस को दो बार छका दिया। पहले जौनपुर में रोकने के बाद भी खतों से होते हुए वाराणसी पहुंच गईं। फिर घेरेबंदी के बाद भी बीएचयू प्रदर्शन स्थल चेहरा ढंककर आ गईं।

अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने 12 घंटे के अंदर दो बार पुलिस को चकमा दे दिया। पहले रविवार की देर रात जौनपुर में रोकने के बाद भी खेतों से होते हुए ऑटो से वाराणसी पहुंच गईं। फिर सोमवार की दोपहर पुलिस की कड़ी घेरेबंदी के बाद भी बीएचयू गेट पर आयोजित प्रदर्शन में चेहरा दुपट्टे से ढंककर पहुंच गईं। नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ बीएचयू सिंह द्वार पर पल्लवी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन हुआ। यहां जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय की तरफ मार्च शुरू किया मगर पुलिस फोर्स ने उन्हें रोक दिया। तीखी नोंकझोंक के बाद पल्लवी पटेल सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी कर लिया गया।

अपना दल कमेरावादी के सदस्यों ने नीट पेपर लीक, लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई आदि प्रतियोगी और दक्षता परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुखर विरोध करने का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई और न्यायिक प्राधिकारियों की देखरेख में कराए जाने, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर पुनः परीक्षा कराये जाने, यूपीएसआई पारदर्शी परीक्षा की गारंटी हेतु स्कोरकार्ड तत्काल जारी करने, पेपर लीक व धांधली में लिप्त लोगों का नाम सार्वजनिक उजागर करने और दोषी एनटीए और अन्य परीक्षा नियंत्रक अधिकारियों को रासुका की कार्यवाही कर जेल भेजने की मांग उठाई थी।

इसी को लेकर बीएचयू सिंहद्वार पर प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय तक मार्च का आयोजन होना था। पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी आयोजन को लेकर हो रही तैयारियों के मद्देनजर अपना दल कमेरावादी के नेताओं की धरपकड़ रविवार से ही शुरू हो गई थी। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया था।

लखनऊ से वाराणसी आ रही पल्लवी पटेल को भी जौनपुर में ही रोक लिया गया था। यहां पर पुलिस से बातचीत के दौरान ही पल्लवी पटेल कार से उतरकर खेत में निकल गईं। एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद ऑटो में अन्य सवारियों के साथ बैठकर वाराणसी की सीमा में भी दाखिल हो गईं। रातभर पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर रहीं। इस बीच उनके बीएचयू आने की आशंका में भी घेरेबंदी की गई।