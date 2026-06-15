चेहरा छुपाकर बीएचयू तक पहुंच ही गईं पल्लवी पटेल, नीट को लेकर मार्च निकालने से पहले गिरफ्तार
अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने 12 घंटे के अंदर पुलिस को दो बार छका दिया। पहले जौनपुर में रोकने के बाद भी खतों से होते हुए वाराणसी पहुंच गईं। फिर घेरेबंदी के बाद भी बीएचयू प्रदर्शन स्थल चेहरा ढंककर आ गईं।
अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने 12 घंटे के अंदर दो बार पुलिस को चकमा दे दिया। पहले रविवार की देर रात जौनपुर में रोकने के बाद भी खेतों से होते हुए ऑटो से वाराणसी पहुंच गईं। फिर सोमवार की दोपहर पुलिस की कड़ी घेरेबंदी के बाद भी बीएचयू गेट पर आयोजित प्रदर्शन में चेहरा दुपट्टे से ढंककर पहुंच गईं। नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ बीएचयू सिंह द्वार पर पल्लवी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन हुआ। यहां जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय की तरफ मार्च शुरू किया मगर पुलिस फोर्स ने उन्हें रोक दिया। तीखी नोंकझोंक के बाद पल्लवी पटेल सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी कर लिया गया।
अपना दल कमेरावादी के सदस्यों ने नीट पेपर लीक, लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई आदि प्रतियोगी और दक्षता परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुखर विरोध करने का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई और न्यायिक प्राधिकारियों की देखरेख में कराए जाने, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर पुनः परीक्षा कराये जाने, यूपीएसआई पारदर्शी परीक्षा की गारंटी हेतु स्कोरकार्ड तत्काल जारी करने, पेपर लीक व धांधली में लिप्त लोगों का नाम सार्वजनिक उजागर करने और दोषी एनटीए और अन्य परीक्षा नियंत्रक अधिकारियों को रासुका की कार्यवाही कर जेल भेजने की मांग उठाई थी।
इसी को लेकर बीएचयू सिंहद्वार पर प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय तक मार्च का आयोजन होना था। पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी आयोजन को लेकर हो रही तैयारियों के मद्देनजर अपना दल कमेरावादी के नेताओं की धरपकड़ रविवार से ही शुरू हो गई थी। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया था।
लखनऊ से वाराणसी आ रही पल्लवी पटेल को भी जौनपुर में ही रोक लिया गया था। यहां पर पुलिस से बातचीत के दौरान ही पल्लवी पटेल कार से उतरकर खेत में निकल गईं। एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद ऑटो में अन्य सवारियों के साथ बैठकर वाराणसी की सीमा में भी दाखिल हो गईं। रातभर पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर रहीं। इस बीच उनके बीएचयू आने की आशंका में भी घेरेबंदी की गई।
इसके बाद भी वह चेहरा ढंककर बीएचयू तक भी पहुंच गईं। यहां पर प्रदर्शन के बाद मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने नहीं निकलने दिया और पल्लवी समेत तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव एडवोकेट, राजेश प्रधान, रामशिला पटेल, अजय सिंह, दिलीप पटेल आदि मौजूद रहे।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।