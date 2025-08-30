pallavi patel by tying her face broke the blockade reached to meet victim family fatehpur sitting on back of bike पल्लवी पटेल ने मुंह बांधकर पुलिस को दिया चकमा, नाकेबंदी तोड़ते बाइक पर पीछे बैठ पहुंच गईं अजरौली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
विधायक पल्लवी पटेल के घर के बाहर पुलिस तैनात रही। उनकी निगाह विधायक के वाहन पर थी। इसी बीच पुलिस कर्मियों को चकमा देते हुए विधायक बाइक से अजरौली पल्लावा गांव पहुंच गईं। वह पीड़ित परिजनों से मिलीं। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर एसपी से बातचीत की। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए।

Ajay Singh कौशांबी, संवाददाताSat, 30 Aug 2025 08:45 PM
यूपी के कौशाम्बी जिले की सीमा पर स्थित फतेहपुर का अजरौली पल्लावा में हुई घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गरम हो गई है। शनिवार को सिराथू की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने अजरौली जाने का ऐलान किया। इसकी भनक लगते ही कौशाम्बी और फतेहपुर पुलिस ने विधायक को रोकने के लिए जगह-जगह बेरीकेडिंग कर दी, लेकिन विधायक सबको चकमा देकर गांव पहुंच गईं। वहां पीड़ित परिजनों से मिलीं और घटना को सरकार की नाकामी बताया।

फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लावा में 26 अगस्त को तीन लोगों पर जानलेवा हुआ था। इसमें केशपाल सिंह पटेल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी। आरोपी श्यामजी पांडेय के इस कृत्य से लोगों में आक्रोश है। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए सिराथू की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल शनिवार को कानपुर से अजरौली जा रही थीं। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई। वह सक्रिय हो गई। फतेहपुर पुलिस ने विधायक को फतेहपुर-कौशाम्बी जिले की सीमा पर कनवार के समीप रोक लिया। पुलिस ने वापस जाने के लिए समझाया। विधायक ने कहा कि वह अपने सिराथू स्थित आवास जा रही हैं। इस पर सैनी पुलिस विधायक को कनवार से लेकर सिराथू पहुंची।

आवास के बाहर पुलिस तैनात रही। उनकी निगाह विधायक के वाहन पर थी। करीब एक घंटा बाद पुलिस कर्मियों को चकमा देते हुए विधायक बाइक से अजरौली पल्लावा गांव पहुंचीं। पीड़ित परिजनों से मिलीं। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर एसपी से बातचीत की। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। विधायक के अजरौली पहुंचने पर एसपी राजेश कुमार ने मातहतों से नाराजगी जताई है।

अजरौली हत्याकांड को लेकर पटेल संगठन में आक्रोश

फतेहपुर जिले के धाता कोतवाली अंतर्गत अजरौली पल्लावां गांव में मंगलवार देर रात हुई हत्या को लेकर पटेल संगठन में आक्रोश है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई न हुई और पीड़ित परिवार को इंसाफ न मिला तो आंदोलन किया जाएगा। कौशाम्बी के पटेल संगठनों ने शुक्रवार को न्याय की मांग को लेकर हुंकार भरी। शुक्रवार को सरदार पटेल चेतना मंच और सरदार सेना के हजारों कार्यकर्ता सैकड़ों वाहनों से भरे जत्थे के साथ अजरौली गांव के लिए कूच कर गया था। भारी भीड़ देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को नारा, उदहिन, टोल प्लाजा समेत धाता में रोक दिया था।

