पल्लवी पटेल ने मुंह बांधकर पुलिस को दिया चकमा, नाकेबंदी तोड़ते बाइक पर पीछे बैठ पहुंच गईं अजरौली

विधायक पल्लवी पटेल के घर के बाहर पुलिस तैनात रही। उनकी निगाह विधायक के वाहन पर थी। इसी बीच पुलिस कर्मियों को चकमा देते हुए विधायक बाइक से अजरौली पल्लावा गांव पहुंच गईं। वह पीड़ित परिजनों से मिलीं। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर एसपी से बातचीत की। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए।

यूपी के कौशाम्बी जिले की सीमा पर स्थित फतेहपुर का अजरौली पल्लावा में हुई घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गरम हो गई है। शनिवार को सिराथू की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने अजरौली जाने का ऐलान किया। इसकी भनक लगते ही कौशाम्बी और फतेहपुर पुलिस ने विधायक को रोकने के लिए जगह-जगह बेरीकेडिंग कर दी, लेकिन विधायक सबको चकमा देकर गांव पहुंच गईं। वहां पीड़ित परिजनों से मिलीं और घटना को सरकार की नाकामी बताया।

फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लावा में 26 अगस्त को तीन लोगों पर जानलेवा हुआ था। इसमें केशपाल सिंह पटेल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी। आरोपी श्यामजी पांडेय के इस कृत्य से लोगों में आक्रोश है। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए सिराथू की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल शनिवार को कानपुर से अजरौली जा रही थीं। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई। वह सक्रिय हो गई। फतेहपुर पुलिस ने विधायक को फतेहपुर-कौशाम्बी जिले की सीमा पर कनवार के समीप रोक लिया। पुलिस ने वापस जाने के लिए समझाया। विधायक ने कहा कि वह अपने सिराथू स्थित आवास जा रही हैं। इस पर सैनी पुलिस विधायक को कनवार से लेकर सिराथू पहुंची।

आवास के बाहर पुलिस तैनात रही। उनकी निगाह विधायक के वाहन पर थी। करीब एक घंटा बाद पुलिस कर्मियों को चकमा देते हुए विधायक बाइक से अजरौली पल्लावा गांव पहुंचीं। पीड़ित परिजनों से मिलीं। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर एसपी से बातचीत की। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। विधायक के अजरौली पहुंचने पर एसपी राजेश कुमार ने मातहतों से नाराजगी जताई है।