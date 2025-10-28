Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPakistani TV serials are increasing divorce in India enraging Maulana Gora of Deoband
पाकिस्तानी टीवी सीरयल करा रहे भारत में तलाक, देवबंद के मौलाना कारी इशाक गोरा भड़के

संक्षेप: मौलाना कारी इशाक गोरा ने कहा, 'हमारे समाज में घरेलू हिंसा और तलाक हर दिन बढ़ रहे हैं। हम मीडिया के गुलाम हो गए हैं। आजकल कई महिलाएं पाकिस्तानी सीरियल देखने में व्यस्त हैं। इन कहानियों में घरेलू झगड़े और पुरुषों को अत्याचार करने वाला बताया जाता है।'

Tue, 28 Oct 2025 08:03 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
देवबंद के धर्मगुरू मौलाना कारी इशाक गोरा ने पाकिस्तानी धारावाहिकों को भारत के मुस्लिम परिवारों में कलह की वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि इनके चलते मुसलमानों के बीच तलाक में इजाफा हो रहा है। कारी के आरोप हैं कि इन धारावाहिकों में घरेलू जीवन की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है, जिसकी वजह से वास्तविक रिश्ते खराब हो रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी टीवी धारावाहिकों ने हमारे घरों को नफरत और तनाव से भर दिया है। ये परिवार के बीच सद्भावना को खराब कर रहे हैं और तलाक के मामलों को बढ़ा रहे हैं।' उन्होंने कहा है कि सास और बहू के झगड़े दिखाए जा रहे हैं और पुरुषों को दबाने वाला दिखाया जा रहा है। जबकि, महिलाओं को पीड़ित बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'सास और बहू के बीच झगड़े की कहानियां, पुरुषों को क्रूर और महिलाओं को असहाय दिखाना हमारा असल रिश्तों को खराब कर रहा है।' उन्होंने कहा, 'टीवी ने हमारे घरों में जहर घोल दिया है।' उन्होंने मुस्लिम महिलाएं से ऐसे शो नहीं देखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इस्लामिक शिक्षा और मूल्यों का पालन करें।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
