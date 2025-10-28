पाकिस्तानी टीवी सीरयल करा रहे भारत में तलाक, देवबंद के मौलाना कारी इशाक गोरा भड़के
संक्षेप: मौलाना कारी इशाक गोरा ने कहा, 'हमारे समाज में घरेलू हिंसा और तलाक हर दिन बढ़ रहे हैं। हम मीडिया के गुलाम हो गए हैं। आजकल कई महिलाएं पाकिस्तानी सीरियल देखने में व्यस्त हैं। इन कहानियों में घरेलू झगड़े और पुरुषों को अत्याचार करने वाला बताया जाता है।'
देवबंद के धर्मगुरू मौलाना कारी इशाक गोरा ने पाकिस्तानी धारावाहिकों को भारत के मुस्लिम परिवारों में कलह की वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि इनके चलते मुसलमानों के बीच तलाक में इजाफा हो रहा है। कारी के आरोप हैं कि इन धारावाहिकों में घरेलू जीवन की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है, जिसकी वजह से वास्तविक रिश्ते खराब हो रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी टीवी धारावाहिकों ने हमारे घरों को नफरत और तनाव से भर दिया है। ये परिवार के बीच सद्भावना को खराब कर रहे हैं और तलाक के मामलों को बढ़ा रहे हैं।' उन्होंने कहा है कि सास और बहू के झगड़े दिखाए जा रहे हैं और पुरुषों को दबाने वाला दिखाया जा रहा है। जबकि, महिलाओं को पीड़ित बताया जा रहा है।
उन्होंने कहा, 'सास और बहू के बीच झगड़े की कहानियां, पुरुषों को क्रूर और महिलाओं को असहाय दिखाना हमारा असल रिश्तों को खराब कर रहा है।' उन्होंने कहा, 'टीवी ने हमारे घरों में जहर घोल दिया है।' उन्होंने मुस्लिम महिलाएं से ऐसे शो नहीं देखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इस्लामिक शिक्षा और मूल्यों का पालन करें।
उन्होंने कहा, 'हमारे समाज में घरेलू हिंसा और तलाक हर दिन बढ़ रहे हैं। हम मीडिया के गुलाम हो गए हैं। आजकल कई महिलाएं पाकिस्तानी सीरियल देखने में व्यस्त हैं। इन कहानियों में घरेलू झगड़े और पुरुषों को अत्याचार करने वाला बताया जाता है।'