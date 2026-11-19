प्रतापगढ़ के बेंती में श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और राजा भैया ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवारों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और हवन किया। परिवारों का तिलक-कलावा लगाकर स्वागत किया गया। कथा में कई राजनीतिक दिग्गज भी जुटे।

कुंडा (प्रतापगढ़), संवाददाता: बेंती में चल रही श्रीराम कथा के दूसरे दिन बुधवार को सौहार्द और एकता का दृश्य दिखा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवारों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में हिस्सा लिया। धार्मिक अनुष्ठान में पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानपूर्वक शामिल कराया गया। हवन से पूर्व सभी परिवारों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और हाथों में कलावा बांधकर स्वागत किया गया। उन्हें अलग-अलग यज्ञ कुंडों में बैठाया गया। स्वस्तिवाचन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन संपन्न हुआ।

धीरेंद्र शास्त्री और राजा भैया की उपस्थिति में पाकिस्तानी हिंदू परिवारों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा की चौपाइयों का पाठ किया। यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी परिवारों ने कथा आयोजक राजा भैया का आभार जताया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।वहीं इस कथा में राजनीतिक संगम हो रहा है। कथा मंच पर कई धुर विरोधी को भी मिलाया। इसके साथ ही भाजपा के अधिकतर नेताओं जमावड़ा रहा।

एक मंच पर धुर विरोधी कुंडा विधानसभा से सात बार के अजेय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2018 में जनसत्तादल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीराम कथा जनसत्तादल लोकतांत्रिक परिवार के बैनर तले हो रही है। श्रीराम कथा के मंच पर राजा भैया ने कई धुर विरोधी को एक मंच पर लाने का काम किया। जौनपुर के एमएलसी धनंजय सिंह, वाराणसी के बृजेश सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं लेकिन श्रीराम कथा के मंच पर राजा भैया ने दोनों को एक मंच पर बैठाया। बृजेश सिंह के भतीजे चंदौली विधायक सुशील सिंह सैय्यद राजा दोनों के विरोधी बताए जाते हैं। उनको कथा पंडाल में एक सोफे पर बैठाया। बस अंतर इतना रहा कि चाचा भतीजे के बीच सोफे पर फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीम करौली का किरदार निभाने वाले शोभित्व सत्य मौजूद रहे।

मां कैकयी निंदनीय नहीं वंदनीय हैं- धीरेंद्र शास्त्री इतना ही नहीं भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर कद्दावर नेताओं, विधायक और मंत्रियों का जमावड़ा लगातार बना हुआ है। कथा के दौरान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा भगवान श्रीराम ने धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश को खुद मां कैकयी से भरत के लिए राजगद्दी और अपने लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगने को राजी किया था। कैकयी ने यह जानते हुए कि राम को वनवास और भरत को राजा बनाने का वर मांगने पर उनकी मांग का सिंदूर उजड़ सकता है। उसे समाज में अपयश मिल सकता है। बेटे भरत का क्रोध सहन करना पड़ेगा। इसके बाद भी जन कल्याण के लिए मां कैकयी ने राजा दशरथ से भगवान श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजतिलक का वरदान मांगा।