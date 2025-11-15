Hindustan Hindi News
Pakistani origin doctor trying to enter India illegally arrested at Nepal border
नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश डॉक्टर, अवैध तरीके से कर रहा था भारत में एंट्री

नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश डॉक्टर, अवैध तरीके से कर रहा था भारत में एंट्री

संक्षेप: बहराइच जिले के रूपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी औने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पासपोर्ट धारक पुरुष और एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।। 

Sat, 15 Nov 2025 10:40 PMPawan Kumar Sharma भाषा, बहराइच
भारत-नेपाल सीमावर्ती बहराइच जिले के रूपईडीहा सीमा पर शनिवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और पुलिस की टीम ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे ब्रिटिश पासपोर्ट धारक एक पुरुष और एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक डॉक्टर हसन अमान सलीम पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि महिला डॉक्टर सुमित्रा शकील ओलिविया भारतीय मूल की हैं। एसएसबी की 42वीं वाहिनी के सेनानायक गंगा सिंह उदावत ने बताया कि दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के मद्देनजर सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही थी। इसी दौरान शनिवार सुबह करीब 10 बजे नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे दोनों डॉक्टरों को रोका गया। उनकी पहचान और अभिलेखों की जांच की गई, जिससे पता चला कि दोनों के पास भारत में वैध वीजा नहीं था।

सेंनानायक ने बताया कि पकड़े गए 35 वर्षीय डॉक्टर हसन अमान सलीम का वर्तमान पता ब्रिटेन के मैनचेस्टर स्थित 1A, डलमॉर्टन रोड है। वहीं, 61 साल की महिला डॉक्टर सुमित्रा शकील ओलिविया मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पेशे से डॉक्टर हैं और नेपाल के नेपालगंज स्थित एक अस्पताल के बुलावे पर आए थे। हालांकि, भारत में प्रवेश के संबंध में दोनों संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे। उन्हें रूपईडीहा पुलिस के हवाले किया गया।

बहराइच पुलिस अधीक्षक (एसपी) रामनयन सिंह के अनुसार, दोनों के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 14ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर भारत-नेपाल पुलिस की पैदल गश्त

उधर, सिद्धार्थनगर में शरारती तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने व तस्करी की रोकथाम के लिए एसएसबी व मोहाना थाना पुलिस के साथ नेपाल पुलिस सक्रिय है। शुक्रवार को इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पैदल गश्त किया। लोगों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचना दें।

मोहाना थाना पुलिस व एसएसबी की नेपाल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा लालपुर-पकड़ी बॉर्डर पर पैदल गश्त किया। मोहाना थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन कवच के तहत थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी व नेपाल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा लालपुर-पकड़ी बॉर्डर पर बॉर्डर पर तस्करी के रोकथाम व शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पैदल गश्त किया गया। सीमाई लोगों से अपील की गई कि अगर कहीं संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु दिखाई पड़े तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

