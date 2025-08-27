pakistani citizen came to rampur sold the land and left threw dust in the eyes of the system पाकिस्तानी नागरिक रामपुर आया, जमीन बेची और चला गया; सिस्टम की आंखों में झोंकी धूल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspakistani citizen came to rampur sold the land and left threw dust in the eyes of the system

पाकिस्तानी नागरिक रामपुर आया, जमीन बेची और चला गया; सिस्टम की आंखों में झोंकी धूल

जनवरी 2014 में 90 दिन के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक रामपुर आया।उसने 29 जनवरी को किशनपुर अटरिया स्थित अपनी जमीन को पांच लाख रुपये में बेच दिया। जबकि यह जमीन कानूनी रूप से कस्टोडियन की होनी चाहिए थी। अप्रैल में वह पाकिस्तान लौट गया।

Ajay Singh रामपुर, विपिन कुमार शर्माWed, 27 Aug 2025 11:04 AM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तानी नागरिक रामपुर आया, जमीन बेची और चला गया; सिस्टम की आंखों में झोंकी धूल

पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर दुश्मन देश पाकिस्तान का नागरिक रामपुर आया, अपनी पैतृक जमीन बेची और लौट गया। मामला तब खुला जब जमीन के साझेदारों में मनमुटाव हुआ और रीसेल के लिए डाक्यूमेंट चेन तैयार की जाने लगी। अब इस प्रकरण की शिकायत गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जांच में आरोप सही पाए गए तो संबंधित रजिस्ट्री शून्य घोषित की जा सकती है।

गृह मंत्रालय में हुई शिकायत और उसके साथ लगाए गए दस्तावेजों के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति वर्ष 1992-93 में पाकिस्तान चला गया था और वहां की नागरिकता ले ली थी। नियमों के अनुसार उसकी पैतृक जमीन शत्रु संपत्ति घोषित होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन तक इसकी भनक नहीं पहुंची। जनवरी 2014 में वह पाकिस्तानी नागरिक 90 दिन के टूरिस्ट वीजा पर रामपुर आया और 29 जनवरी को किशनपुर अटरिया स्थित अपनी जमीन को पांच लाख रुपये में बेच दिया। जबकि यह जमीन कानूनी रूप से कस्टोडियन की होनी चाहिए थी। अप्रैल में वह पाकिस्तान लौट गया। बताया जाता है कि भुगतान संबंधी विवाद के चलते वह 21 जनवरी 2015 को फिर रामपुर आया और बकाया रकम लेकर वापस चला गया। इस पूरे मामले की भनक किसी को नहीं लगी। अब जब विवाद सार्वजनिक हुआ तो सोशल एक्टिविस्ट एवं डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर दानिश खान ने गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी है। उन्होंने इसके साथ बैनामा की कॉपी, अटारी रेल चेक पोस्ट की रिपोर्ट, वीजा और पासपोर्ट की कॉपी बतौर साक्ष्य लगाई है।

ये भी पढ़ें:वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में यूपी के कार्तिक की मौत, 5 दोस्त बहे

बड़ा सवाल

-जमीन की रजिस्ट्री में पता मोहल्ला चाह शोर, तहसील सदर जिला रामपुर दर्शाया गया है। सवाल उठता है कि एड्रेस प्रूफ में फर्जी पहचान पत्र या आधारकार्ड कैसे बना।

-फर्जी पहचान पत्र बनवाने में कौन मददगार बना और किसने फर्जीवाड़ा कर पहचान पत्र या आधार कार्ड बनवाया।

-जमीन की खरीद-फरोख्त के दौरान रजिस्ट्री आफिस में सत्यापन क्यों नहीं किया गया।

खुफिया तंत्र ने की पुष्टि

पाकिस्तानी नागरिक जनवरी 2014 में 90 दिन के वीजा पर रामपुर आया और अप्रैल 2014 में चला गया। इसके बाद वह 21 जनवरी 2015 में 18 जुलाई 2015 तक की वैधता वाले वीजा पर आया। लेकिन, उसने यहां आकर जमीन बेची, इसकी भनक खुफिया तंत्र को भी नहीं लगी।

दोनों देशों में छिपाई जानकारी

शिकायतकर्ता की मानें तो संबंधित व्यक्ति 1992-93 में पाकिस्तान चला गया। यहां उसके पिता की जमीन थी, जिसमें उसका हिस्सा था, जिसे यहां 2014 में आकर उसने बेच दिया। वहीं, शिकायत के साथ बतौर साक्ष्य भेजे गए पासपोर्ट में जन्म स्थान के कॉलम में कराची, पाकिस्तान लिखा हुआ है। सवाल उठता है कि दोनों देशों में आखिर जानकारी क्यों छुपायी गई।

सामाजिक कार्यकर्ता ने की ये मांग

सामाजिक कार्यकर्ता दानिश खान ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक द्वारा रामपुर आकर फर्जी पहचान पत्र या आधार कार्ड बनवाकर जमीन बेची गई, जिसकी हमने गृह मंत्रालय में शिकायत की है। चूंकि, यह जमीन कस्टोडियन की होनी चाहिए थी, इसलिए हमने गृह मंत्री से मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हों, उन पर कार्रवाई हो, वहीं जमीन का बैनामा शून्य करार देते कस्टेडियन घोषित की जाए।

ये भी पढ़ें:UP: मारपीट में घायल AAP नेता ने तोड़ा दम, अस्पताल में हंगामा, थानेदार का सिर फटा

क्या बोले अधिकारी

डीजीसी (रेवन्यू) प्रेम किशोर पांडेय ने कहा कि रामपुर के तमाम लोग ऐसे हैं जो दुश्मन देश पाकिस्तान चले गए और वहीं की नागरिकता ले ली। जिसके चलते उनकी यहां स्थित जमीन शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। अब इस प्रकरण में यदि जमीन कस्टोडियन में दर्ज नहीं हुई तो यह जांच का विषय है कि परिजनों ने प्रशासन से जानकारी क्यों छुपायी। शत्रु संपत्ति नियमावली के अनुसार भले ही यह मामला अब प्रकाश में आया हो लेकिन, नियमानुसार इसका बैनामा खारिज हो सकता है।

डीएम ने कहा

रामपुर के डीएम जोगिन्दर सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक द्वारा रामपुर में आकर यहां जमीन की खरीद-फरोख्त करने का यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। हमारे पास कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |