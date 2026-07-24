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यूपी के कई जिलों में फैला पाकिस्तानी एजेंट शहरोज का नेटवर्क, बड़ी घटना की थी तैयारी

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुर, संवाददाता
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यूपी के सीमावर्ती कई जिलों में पाकिस्तानी एजेंट शहरोज का नेटवर्क फैला हुआ है। यूपी में बड़ी घटना की उसकी तैयारी थी। वह यहां पर कट्टरपंथी युवाओं की फौज तैयार कर रहा था।

Pakistani agent Shahroz
एटीएस की गिरफ्तार में पाकिस्तानी एजेंट शहरोज

यूपी के बलरामपुर से पकड़े गए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट शहरोज का भारत नेपाल सीमावर्ती जिलों में नेटवर्क फैला हुआ था। पाकिस्तानी एजेंट के सम्पर्क में रहकर गैसड़ी के जमधरा गांव निवासी संदिग्ध आतंकी शहरोज सीमावर्ती जिलों के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार संदिग्ध शहरोज लम्बे समय से सीमावर्ती जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और लखमीपुरखीरी में सक्रिय रहकर युवाओं से सम्पर्क बना रहा था। एटीएस सूत्रों की मानें तो उनकी जांच में यह बात सामने आयी है कि उसका उद्देश्य जेहादी सोंच से प्रभावित युवकों का एक संगठित नेटवर्क तैयार करना था। ताकि भविष्य में उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

एटीएस सूत्रों की मानें तो गैसड़ी के जमधरा गांव के जिस शहरोज को संदिग्ध आतंकी के रूप में एटीएस ने गिरफ्तार किया है उसके तार एक पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े होने की जानकारी सामने आयी है। सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं। शहरोज के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया एकाउंट, कॉल डिटेल रिकार्ड, बैंक खातों और डिजिटल गतिविधियों को फारेंसिक जांच करायी जा रही है।

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एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों से पूरे नेटवर्क और उसके अन्य सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आयी है कि शहरोज सीमावर्ती जिलों के कई युवाओं के सम्पर्क में था। वह अलग अलग माध्यमों से युवाओं को प्रभावित करने और कट्टरपंथी विचारधाा की ओर उन्हें आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसके सम्पर्क में आए लोगों में कौन कौन लोग सक्रिय रूप से शामिल थे।

एटीएस ने की संदिग्ध आतंकी शहरोज के दो करीबियों की पहचान

लखनऊ। एटीएस ने आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे अलग-अलग माड्यूल को लेकर अपनी पड़ताल तेज की है। ऐसे ही एक ग्रुप से जुड़े बलरामपुर निवासी संदिग्ध आतंकी शहरोज से जुड़े रहे दो युवकों को चिन्हित किया गया है। आरोपी शहरोज ने दोनों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जोड़ा था। सूत्रों के अनुसार एटीएस ने शहरोज के संपर्क में रहे एक संदिग्ध युवक से लंबी पूछताछ भी की है।

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एटीएस को आरोपी शहरोज के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग व संदिग्ध नंबर मिले हैं। मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। एटीएस डिलीट किए गए डाटा को रिकवर कराने का प्रयास कर रही है। आरोपी शहरोज से ऐसे कई बिंदुओं पर पूछताछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। एटीएस उसे पुलिस रिमांड पर लेने के लिए सोमवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है।

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इससे पहले उसके संपर्क में रहे युवकों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एटीएस की शुरुआत जांच में यह भी सामने आया था कि शहरोज को राजस्थान पहुंचने के बाद उस शख्स का नाम बताया जाना था, जिससे उसे हथियार और विस्फोटक हासिल करना था। बीते दो माह में पाकिस्तानी गैंगस्टर द्वारा बनाए गए अलग-अलग ग्रुपों से जुड़े डेढ़ दर्जन से अधिक संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद से पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी सतर्क हो गए हैं। इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से संदिग्ध आतंकियों को दिए जाने वाले टास्क व संदेशों को लेकर अतरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

एटीएस अब तक पकड़े जा चुके संदिग्ध आतंकियों से होने वाली चैट व संदेशों का परीक्षण भी कर रही है। एटीएस नवी मुंबई में रहकर मीट का कारोबार करने वाले शहरोज के संपर्क में रहे स्थानीय युवकों के बारे में छानबीन कर रही है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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