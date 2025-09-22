प्रेमी से कराई पेंटर की हत्या, क्राइम पेट्रोल देखकर रची थी खौफनाक साजिश, प्रेमिका का क्या था प्लान?

यूपी के मुरादाबाद जिले में पेंटर की हत्या का खुलासा हो गया है। टीवी शो क्राइम पेट्रोल देखकर यह साजिश उसी गांव की युवती ने अपने पिता और भाइयों को हत्या के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवाने और इसके बाद प्रेमी से शादी करने के लिए रची थी।

यूपी के मुरादाबाद में पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गुरैठा गांव के पेंटर की हत्या में खुलासा हो गया है। यह साजिश उसी गांव की युवती ने अपने पिता और भाइयों को हत्या के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवाने और इसके बाद प्रेमी से शादी करने के लिए रची थी। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि स्वाति का प्रेम प्रसंग मनोज से था। पिता और भाइयों के विरोध से तंग आकर उसने प्रेमी संग योजना बनाई। टीवी शो क्राइम पेट्रोल देखकर उन्होंने तय किया कि किसी की हत्या कर उसे पिता और भाइयों पर थोप दिया जाए। इसके बाद पिता-भाई जेल चले जाते और दोनों शादी कर लेते।

इसी साजिश के तहत रविवार को योगेश मौके पर मिला और आरोपियों ने उसे पकड़कर पहले गला दबाया, फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पाकबड़ा पुलिस ने रविवार रात हुई मुठभेड़ के दौरान युवती के प्रेमी मनोज और उसके ममेरे भाई मंजीत को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी मनोज के पैर में गोली लगी है।

गुरैठा गांव का पेंटर योगेश कुमार (22) बीते रविवार शाम घर से साइकिल पर निकला था और अगले दिन सुबह उसका शव गांव के बाहर कब्रिस्तान मार्ग पर झाड़ियों में मिला। इसके बाद योगेश के मोबाइल से यूपी 112 पर कॉल कर बताया गया कि उसे गांव के शोभाराम और उसके बेटे कपिल व गौरव पीट रहे हैं। इसी आधार पर केस भी दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस जांच में तीनों निर्दोष निकले। जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि शोभाराम की बेटी स्वाति ने ही प्रेमी मनोज और उसके ममेरे भाई मंजीत के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।