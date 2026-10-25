मैं हार गया…बागेश्वर सरकार की कथा नहीं करा पाए पैंडा वाले बाबा, फेसबुक लाइव में पीया जहरीला पदार्थ
पैंड़ा वाले बाबा गोविंद दास ने फेसबुक लाइव के दौरान कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। उन्होंने कहा कि बस्ती में बागेश्वर सरकार की कथा कराने में असफल होने के चलते यह निर्णय लिया। उधर, जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
यूपी के बस्ती में पैंड़ा वाले बाबा गोविंद दास ने फेसबुक लाइव के दौरान कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। उन्होंने कहा कि बस्ती में बागेश्वर सरकार की कथा कराने में असफल होने के चलते यह निर्णय लिया। समर्थकों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस घटना से वहां मौजूद सहयोगियों में अफरा-तफरी मच गई। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
बताया जा रहा है कि बाबा गोविंद दास ने अपने आश्रम में फेसबुक लाइव के दौरान जहरीला पदार्थ पीया। घटना के तत्काल बाद बाबा को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उन्होंने बस्ती में बागेश्वर सरकार की कथा कराने के लिए बस्ती से पैदल यात्रा की थी। दुर्गा पूजा मेला के दौरान सड़क पर बैठकर कथा के नाम पर सहयोग की अपील भी की। फेसबुक लाइव के दौरान वह बार-बार कह रहे थे, 'मैं हार गया।'
मां-बाप का ख्याल रखने की गुजारिश
पैंड़ा वाले बाबा ने कुछ लोगों का नाम लेते हुए उनसे माता-पिता का ख्याल रखने की गुजारिश की। कहा कि वह ऐसे ही सुसाइड कर सकते थे लेकिन उनकी आखिरी बात थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। सभी से माफी मांगते हुए उन्होंने एक शीशी में रखा तरल पदार्थ पी लिया। घटना की खबर मिलने के बाद उनके समर्थकों और सहयोगियों में चिंता का माहौल है। हालांकि, उन्होंने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और इसके पीछे क्या वजह रही, फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
पहले भी खुदकुशी का कर चुके हैं कोशिश
हालांकि इससे पहले भी पैंडा वाले बाबा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पैंड़ा वाले बाबा बीते साल 9 जून साल 2025 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बाबा बागेश्वरधाम से फेसबुक पर लाइव के दौरान जहरीली दवा खा ली थी। बस्ती पुलिस की पहल पर छतरपुर चौकी पुलिस और बागेश्वर धाम के सेवादारों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय भी आत्मघाती कदम उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
जानकारी के मुताबिक पैंड़ा वाले बाबा ने सात साल पहले पैंड़ा में एक मजार बनवाई थी। वहीं पर रहकर वह झाड़-फूंक करते थे। लेकिन पिछले साल मजार हटाकर मंदिर बनाने का मन बना लिया। वहीं, मजार हटाकर वहां मंदिर की नींव भी डाल दी। लेकिन इस दौरान वहां माहौल गर्म रहने लगा था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें