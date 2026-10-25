मैं हार गया…बागेश्वर सरकार की कथा नहीं करा पाए पैंडा वाले बाबा, फेसबुक लाइव में पीया जहरीला पदार्थ

पैंड़ा वाले बाबा गोविंद दास ने फेसबुक लाइव के दौरान कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। उन्होंने कहा कि बस्ती में बागेश्वर सरकार की कथा कराने में असफल होने के चलते यह निर्णय लिया। उधर, जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

यूपी के बस्ती में पैंड़ा वाले बाबा गोविंद दास ने फेसबुक लाइव के दौरान कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। उन्होंने कहा कि बस्ती में बागेश्वर सरकार की कथा कराने में असफल होने के चलते यह निर्णय लिया। समर्थकों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस घटना से वहां मौजूद सहयोगियों में अफरा-तफरी मच गई। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बताया जा रहा है कि बाबा गोविंद दास ने अपने आश्रम में फेसबुक लाइव के दौरान जहरीला पदार्थ पीया। घटना के तत्काल बाद बाबा को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उन्होंने बस्ती में बागेश्वर सरकार की कथा कराने के लिए बस्ती से पैदल यात्रा की थी। दुर्गा पूजा मेला के दौरान सड़क पर बैठकर कथा के नाम पर सहयोग की अपील भी की। फेसबुक लाइव के दौरान वह बार-बार कह रहे थे, 'मैं हार गया।'

मां-बाप का ख्याल रखने की गुजारिश पैंड़ा वाले बाबा ने कुछ लोगों का नाम लेते हुए उनसे माता-पिता का ख्याल रखने की गुजारिश की। कहा कि वह ऐसे ही सुसाइड कर सकते थे लेकिन उनकी आखिरी बात थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। सभी से माफी मांगते हुए उन्होंने एक शीशी में रखा तरल पदार्थ पी लिया। घटना की खबर मिलने के बाद उनके समर्थकों और सहयोगियों में चिंता का माहौल है। हालांकि, उन्होंने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और इसके पीछे क्या वजह रही, फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

पहले भी खुदकुशी का कर चुके हैं कोशिश हालांकि इससे पहले भी पैंडा वाले बाबा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पैंड़ा वाले बाबा बीते साल 9 जून साल 2025 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बाबा बागेश्वरधाम से फेसबुक पर लाइव के दौरान जहरीली दवा खा ली थी। बस्ती पुलिस की पहल पर छतरपुर चौकी पुलिस और बागेश्वर धाम के सेवादारों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय भी आत्मघाती कदम उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।