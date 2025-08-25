pahle encounter karo tabhi hoga antim sankar after murder of his father son laid down a condition first do an encounter पिता की हत्या के बाद बेटे ने रखी शर्त, 'पहले एनकाउंटर करो, तभी होगा अंतिम संस्कार', Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पिता की हत्या के बाद बेटे ने रखी शर्त, 'पहले एनकाउंटर करो, तभी होगा अंतिम संस्कार'

सिद्धार्थनगर में शनिवार की शाम को रामकला निषाद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनकी पत्नी प्रभावती और बेटी किरन गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृतक के बेटे गणेश निषाद ने आरोपी के पकड़े जाने तक और उसके एनकाउंटर होने तक अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। 

Ajay Singh संवाददाता, सिद्धार्थनगरMon, 25 Aug 2025 03:16 PM
यूपी के सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव के केवटहिया डीह में शनिवार शाम चाकू से हमला कर रामकला निषाद की हत्या कर दी गई। हमले में उनकी पत्नी प्रभावती और बेटी किरन गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। उधर, मृतक के बेटे गणेश निषाद ने आरोपी को पकड़ने और एनकाउंटर होने तक पिता के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कहकर पुलिस को सकते में डाल दिया था। हालांकि काफी देर तक समझाए जाने के बाद वह मान गया और मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया।

घटना के बाद से रामकला निषाद के घर पर भीड़ जुटी हुई है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस अधिकारी भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। इस बीच रविवार को मृतक का बेटा अपनी जिद पर अड़ गया। वह कहने लगा कि आरोपी को खोज कर एनकाउंटर करो, तभी शव का अंतिम संस्कार करेंगे। देर शाम एसडीएम और सीओ इटवा ने मृतक के परिजनों से बातचीत कर मामला शांत कराया और हत्यारोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया। परिजन अधिकारियों के आश्वासन पर अंतिम संस्कार को तैयार हुए।

मृतक के बेटे गणेश निषाद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव का ही मुकेश कुमार निषाद पुत्र धर्मराज धारदार हथियार और तमंचा लेकर पहुंचा और रास्ते में रोककर परिवार पर हमला बोल दिया। बचाव करने पहुंचे उसके पिता रामकला की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पर मां प्रभावती देवी और बहन किरन पर भी हमला किया गया। इसके बाद आरोपी ने गंभीर रूप से घायल बहन किरन को गोद में उठाकर भागते हुए चौराहे के एक डॉक्टर के यहां छोड़ दिया और फरार हो गया। गणेश ने तहरीर में कहा कि इस वारदात में गांव के ही तीरथ और तूफानी पुत्र बिफई ने आरोपी को भगाने में मदद की।

थानाध्यक्ष मिश्रौलिया नारायन लाल श्रीवास्तव ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने मृतक परिजनों को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर, मृतक के परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी या एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी लगातार परिजनों को समझाने और माहौल शांत कराने में जुटे हैं।

पीड़ित परिवार से प्रभारी मंत्री ने की मुलाकात

नागचौरी गांव स्थित केवटहिया डीह में हुई हत्या की घटना को लेकर रविवार को जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर पीड़ित परिवार से मिले। उनके साथ पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हत्यारों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी और न्याय दिलाने में कोई ढिलाई नहीं होगी।

घायल मां-बेटी का चल रहा इलाज

घटना में घायल हुई प्रभावती और उनकी बेटी किरन का गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हालात सामान्य बताई जा रही है।

क्या बोली पुलिस

एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

