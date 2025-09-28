Pahali sarkar hogi jo sadan me nahi cinema hall me giri hai Akhilesh said about the film made on Yogi पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी है; CM योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश का तंज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी है; CM योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश का तंज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर न चलने को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्वीटर) पर तंज कसते हुए लिखा कि पहली ऐसी सरकार है जो सदन में नहीं बल्कि सिनेमा हॉल में गिरी है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 28 Sep 2025 02:55 PM
पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी है; CM योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश का तंज

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म Ajey: The Untold Story of a Yogi के बॉक्स ऑफिस पर न चलने को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्वीटर) पर तंज कसते हुए लिखा कि फिल्म पर्दे पर हारी है, लेकिन डॉयलागबाजी जारी है। भाजपा के विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए। ये

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, “फिल्म पर्दे पर हारी है, पर डॉयलॉगबाजी जारी है। सुना है भाजपा के 4 विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए, न ही किसी ने फिल्म देखते हुए अपनी फोटो डाली, लगता है फिल्म बनवाने वाले, फिल्म देखने के लिए व्हिप जारी करना भूल गये थे। इस हिसाब से तो सरकार गिरी हुई मानी जाएगी और ये वो पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी है।”

सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "सिनेमा के आलोचक कह रहे हैं कि फिल्म की नाकामी के कारण पता करने के लिए तो SIT बैठानी पड़ेगी, वैसे तो एक कारण ये है कि दर्शक सच्ची भावनात्मक फिल्म देखना चाहते है, परंतु ये फिल्म तो सच्चाई से कोसों दूर है और मानवीय संवेदनाओं से भी। अभी दर्शकों ने नकारा है, 24 के बाद एक बार फिर से मतदाता 27 में दुबारा नकारेंगे, अहंकार का भूत उतारेंगे।"

कार पलटने वाला सीन है क्या नहीं

इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मूवी तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। क्या उस मूवी में डायलॉग हैं या बीप लगी है। वो मुकदमा पलटने वाला सीक्वेंस है कि नहीं है और कार पलटने वाला सीन है या नहीं है, बुलडोजर स्टंट है कि नहीं है?

सिनेमाहॉल में अजय का बुरा हाल

सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का पर्दे पर बुरा हाल है। 19 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हुई। लेकिन अभी तक ये फिल्म अपनी लागत भी नहीं वसूल पाई है। प्रभात खबर के मुताबिक करीब 15 करोड़ से बनी फिल्म ने 1.68 की कमाई की है। वहीं, दुनियाभर में इसने 1.93 करोड़ नेट कमाई की है।

