बहन के घर आए बिहार के युवक की संदिग्ध हाल में मौत

Bihar youth who came to sister's house died in suspicious condition

सिसवा नाहर। हिन्दुस्तान संवाद

तरयासुजान थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बघाचौर मे संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। वह बिहार का निवासी था। यहां अपने बहनोई के घर आया था। मौके पर पहुंची तरया सुजान पुलिस कार्यवाही में जुटी है।

तरया सुजान थाना क्षेत्र के गांव बाघाचौर निवासी योगेंद्र साहनी उर्फ योगी का साला विनोद साहनी (33) निवासी जगदीशपुर अड्डा, जिला बेतिया, बिहार बुधवार की सुबह अपने बहन के घर आया था। बहनोई के घर में ही देर शाम को संदिग्ध परिस्थितियों उसकी मौत हो गयी। ग्रामीणों का कहना है कि शव घर में फंदे से लटका हुआ था। जबकि मृतक के बहनोई के द्वारा इसे सामान्य मौत बताई जा रही है। तरया सुजान थानाध्यक्ष कपिलदेव चौधरी ने बताया कि सूचना मिली है। मौके पर पुलिस पहुंच कार्रवाई में जुटी है।