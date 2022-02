कुशीनगर जिले में कड़ाके की ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी

Severe cold in Kushinagar district adds to the woes of the people

पडरौना। निज संवाददाता

दो दिनों तक निकली धूप के बाद जहां लोगों को ठंड से राहत की सांस ली थी तो वहीं बुधवार की सुबह घना कोहरा छाये रहने की वजह से दिनभर भगवान भाष्कर के दर्शन ही नहीं हुए। गलन में इजाफा होने के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 19 डिगी सेल्यियस रहा तो न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जनवरी के बाद अब फरवरी महीने में भी सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ होने के साथ-साथ धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली थी। उम्मीद थी कि अब आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिल जाएगी, लेकिन बुधवार को लोगों को अनुमान फिर गलत साबित हुआ। सुबह घना कोहरा छाया रहा तो दिन चढ़ने के बाद भी धूंध के बीच भगवान सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए। सर्द हवाओं के चलते गलन में इजाफा होने से लोग अपने घरों में दुबके रहे। चौक-चौराहों पर जुटने वाले लोग भी कम ही संख्या में बाहर निकले। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया तो दुकानों पर भी कारोबारी कागज इत्यादि जलाकर राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। पडरौना शहर के मेन बाजार, धर्मशाला रोड, रामकोला रोड, साहबगंज, तिलक चौक व गुदरी बाजार में भी अन्य दिनों की अपेक्षा बुधवार को ग्राहकों की संख्या कम ही दिखी। मौसम जानकारों की मानें तो फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान इतने पर ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है।